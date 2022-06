Du 21 au 27 juin, vous pourrez jouer à des dizaines de jeux durant l’événement [email protected] Summer Game Fest Demo Event qui est donc en partenariat avec l’événement que l’on a pu suivre durant tout cette semaine de conférences et dont la soirée phare était présentée par Geoff Keighley. Il s’agit de la troisième édition de cet événement permettant au public de se faire une idée sur certains titres indépendants à venir.

30 jeux à découvrir avant tout le monde

Cette nouvelle édition de ce festival de démos (qui intervient peu après celui de Steam et son Néo Fest) proposera donc pas moins de 30 jeux à tester en avant-première dont certains déjà connus et qui pourront être essayés pour certains pour la première fois :

La liste des autres jeux disponibles sera révélée ultérieurement. Il faut préciser toutefois qu’il s’agit de jeux encore en développement et non d’une version finalisée de ceux-ci. Il peut donc y avoir des bugs et le contenu peut-être amené à changer dans la version finalement commercialisée (et elle peut l’être dans très longtemps).

N’hésitez pas à nous dire quels jeux vous font envie et à faire des retours précieux (positifs comme constructifs) aux développeurs via leurs réseaux sociaux ou leurs sites internet.