Batora: Lost Haven

Batora: Lost Haven est un action-RPG combinant des fonctionnalités propres aux genres hack and slash et twin-stick shooter développé et édité par Stormind Games. Le joueur ou la joueuse incarne Avril, une jeune fille de 16 ans, qui doit sauver la Terre d'une étrange menace. Au cours de son périple la faisant voyager à travers un univers inspiré des œuvres de science-fiction des années 1950, elle devra trouver le juste équilibre entre ses pouvoirs physiques et mentaux afin de mener à bien sa mission mais aussi faire des choix qui auront des conséquences sur l'avenir des peuples dont elle croisera la route.