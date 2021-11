Broken Pieces

Broken Pieces est un thriller psychologique développé par Elsewhere Experience. Elise et son fiancé décident de quitter la ville pour s'installer dans le village côtier nettement plus tranquille de Saint-Exil. Mais forcément, tout était trop beau pour être vrai et l'endroit est nettement plus étrange que prévu. Elise se retrouve bloquée dans une boucle temporelle qui lui fait revivre la même journée. Pour espérer s'en sortir, elle devra enquêter sur l'endroit, sa secte occulte et survivre aux les créatures qui habitent ce monde étrange.