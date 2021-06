Severed Steel

Nommé Impact puis Severed Steel, ce fast FPS ultra nerveux demande au joueur de se frayer un chemin à travers plusieurs ennemis dans un concert de balles et d'acrobaties. Les décors sont alors sous la forme de voxels destructibles, pour garantir une certaine liberté de déplacement au joueur, et le titre offre également la possibilité d'utiliser un bullet time pour planifier ses prochaines actions avec plus de précisions.