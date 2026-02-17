Hasbro aurait fermé le studio Atomic Arcade, mais son jeu G.I. Joe Snake Eyes ne serait pas annulé

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Depuis le succès de Baldur’s Gate 3, Hasbro veut redoubler d’efforts sur le marché du jeu vidéo, même si cela se fait sans Larian à ses côtés. En plus des nombreux projets Donjons et Dragons qui sont déjà en préparation, Hasbro peut également aller piocher dans un tas d’autres licences lui appartenant, comme G.I. Joe. Un jeu tiré de cet univers avait été annoncé il y a quelques années, se concentrant sur le personnage de Snake Eyes, projet confié au studio Atomic Arcade qui comptait quelques membres de Rocksteady dans ses rangs. Sauf qu’aujourd’hui, Atomic Arcade n’est plus.

Cet article peut contenir des liens affiliés

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Assassin’s Creed Shadows se met à jour et Ubisoft nous dit enfin quand l’extension arrivera sur Switch 2

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows se met à jour et Ubisoft nous dit enfin quand l’extension arrivera sur Switch 2

NetEase lâche encore un autre studio avec Anchor Point, qui espère maintenant réussir en indépendant

Image d\'illustration pour l\'article : NetEase lâche encore un autre studio avec Anchor Point, qui espère maintenant réussir en indépendant

Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue

Suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Konami retire les épisodes originaux de la vente

pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Konami retire les épisodes originaux de la vente
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Assassin’s Creed Shadows se met à jour et Ubisoft nous dit enfin quand l’extension arrivera sur Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows se met à jour et Ubisoft nous dit enfin quand l’extension arrivera sur Switch 2
NetEase lâche encore un autre studio avec Anchor Point, qui espère maintenant réussir en indépendant
Image d\'illustration pour l\'article : NetEase lâche encore un autre studio avec Anchor Point, qui espère maintenant réussir en indépendant
Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue
Suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Konami retire les épisodes originaux de la vente
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Konami retire les épisodes originaux de la vente
Hasbro aurait fermé le studio Atomic Arcade, mais son jeu G.I. Joe Snake Eyes ne serait pas annulé
Image d\'illustration pour l\'article : Hasbro aurait fermé le studio Atomic Arcade, mais son jeu G.I. Joe Snake Eyes ne serait pas annulé
Le réalisateur du prochain film Resident Evil a carte blanche pour faire ce qu’il veut avec la licence
Image d\'illustration pour l\'article : Le réalisateur du prochain film Resident Evil a carte blanche pour faire ce qu’il veut avec la licence
Malgré le nouveau jeu Castlevania, Evil Empire va continuer de mettre à jour The Rogue Prince of Persia cette année
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré le nouveau jeu Castlevania, Evil Empire va continuer de mettre à jour The Rogue Prince of Persia cette année
Le Steam Deck est victime d’une importante rupture de stock à cause de la crise de la RAM
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le Steam Deck est victime d’une importante rupture de stock à cause de la crise de la RAM
Japan Expo Sud 2026 : Programme, invités, prix, stands…Tout savoir sur l’événement
Image d\'illustration pour l\'article : Japan Expo Sud 2026 : Programme, invités, prix, stands…Tout savoir sur l’événement
John Wick – Les codes du jeu vidéo au service de l’action
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : John Wick – Les codes du jeu vidéo au service de l’action
Malgré les licenciements, Riot veut améliorer 2XKO et s’attarde sur les changements prévus et les nouveaux personnages
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré les licenciements, Riot veut améliorer 2XKO et s’attarde sur les changements prévus et les nouveaux personnages
Monster Hunter Stories 3 s’est inspiré de Metaphor et Clair Obscur: Expedition 33 pour son système de combat
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Stories 3 s’est inspiré de Metaphor et Clair Obscur: Expedition 33 pour son système de combat
Hideki Sato, à qui l’on doit les consoles SEGA, est décédé
Image d\'illustration pour l\'article : Hideki Sato, à qui l’on doit les consoles SEGA, est décédé
Crimson Desert : Pas de mode de difficulté, pas de microtransactions… les dernières infos sur le jeu de Pearl Abyss
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Pas de mode de difficulté, pas de microtransactions… les dernières infos sur le jeu de Pearl Abyss
Bloomberg indique que Sony réfléchirait à repousser la sortie de sa PS6 en 2028 ou 2029 suite à la pénurie de RAM
ps5
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bloomberg indique que Sony réfléchirait à repousser la sortie de sa PS6 en 2028 ou 2029 suite à la pénurie de RAM
.hack//Z.E.R.O. : CyberConnect2 relance sa licence culte avec un nouvel Action-RPG
Image d\'illustration pour l\'article : .hack//Z.E.R.O. : CyberConnect2 relance sa licence culte avec un nouvel Action-RPG
Final Fantasy VII Remake Part 3 ne fera pas de compromis graphique, même s’il est développé sur plusieurs plateformes
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy VII Remake Part 3 ne fera pas de compromis graphique, même s’il est développé sur plusieurs plateformes
Shutaro Ida, qui a travaillé sur Castlevania et Bloodstained, est décédé suite à un cancer
Image d\'illustration pour l\'article : Shutaro Ida, qui a travaillé sur Castlevania et Bloodstained, est décédé suite à un cancer
Toph rejoint le casting d’Avatar Legends: The Fighting Game, le jeu aura bientôt droit à une alpha
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Toph rejoint le casting d’Avatar Legends: The Fighting Game, le jeu aura bientôt droit à une alpha
La version PC de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sera finalement moins gourmande que prévu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : La version PC de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sera finalement moins gourmande que prévu
Solid Snake vient faire équipe avec Sam Fischer dans la prochaine mise à jour de Rainbow Six Siege
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Solid Snake vient faire équipe avec Sam Fischer dans la prochaine mise à jour de Rainbow Six Siege
Débrief : Highguard et 2XKO en danger, avenir Diablo, fin des Yakuza Kiwami et Code Violet 2
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief : Highguard et 2XKO en danger, avenir Diablo, fin des Yakuza Kiwami et Code Violet 2
Layers of Fear 3 est annoncé par Bloober Team, sans évoquer ni date ni plateforme
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Layers of Fear 3 est annoncé par Bloober Team, sans évoquer ni date ni plateforme
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 février (Avowed PS5, Styx: Blades of Greed, Dead in Antares…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 février (Avowed PS5, Styx: Blades of Greed, Dead in Antares…)