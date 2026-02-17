Hasbro aurait fermé le studio Atomic Arcade, mais son jeu G.I. Joe Snake Eyes ne serait pas annulé

Aucune raison concernant la fermeture du studio n’a été donnée

C’est en vérifiant le compte LinkedIn de Dominic Braun, gameplay programmer au sein d’Atomic Arcade, que le site Wccftech s’est rendu compte de la fermeture du studio. L’ancien membre d’Atomic Arcade a déclaré que l’entreprise avait fermé ses portes suite à une décision de Hasbro et Wizards of the Coast, sans que l’on sache véritablement pourquoi. On aurait pu croire que le jeu G.I. Joe Snake Eyes serait abandonné dans le même temps, mais Hasbro a voulu clarifier les choses.

Wccftech supposait dans un premier temps que le jeu serait logiquement mis de côté, étant donné que son studio ferme ses portes. Cependant, Hasbro a contacté le site suite à la publication de l’article pour apporter une précision, en indiquant que le sort du jeu n’avait pas encore été déterminé :

« Le jeu Snake Eyes n’est pas annulé. L’équipe prend actuellement le temps d’évaluer les options possibles. Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais nous nous engageons à vous tenir informés dès que possible. »

On notera que Hasbro n’a pas corrigé le site pour l’annonce de la fermeture du studio Atomic Arcade, ce qui veut dire que c’est bel et bien la fin de l’aventure pour lui. Si le projet n’est pas encore annulé, il semble difficile de le confier à une autre équipe à ce stade, et on ne serait pas surpris de voir Hasbro le mettre discrètement au placard lorsque tout le monde l’aura oublié.