Exodus : Le RPG action-aventure futuriste revient avec une petite vidéo de gameplay, entre gunfight et exploration

Rendez-vous cet été pour davantage d’images

Les récentes informations au sujet d’Exodus ont eu tendance à nous faire comprendre qu’il ne s’agira pas uniquement d’une copie de Mass Effect., malgré des ingrédients très similaires. Un impact sur la narration travaillé différemment pour influer sur plusieurs générations, des combats pouvant laisser place à la discrétion, mais aussi de l’exploration, voilà ce que l’on peut déjà attendre de cet RPG.

Bon, le trailer du jour insiste quand même une fois encore sur les gunfights en équipe et les possibilités tactiques qu’ils permettent, et ce notamment via l’utilisation des fameux menus circulaires ralentissant l’action pour s’adapter rapidement.

Mais, à côté de ça, on voit aussi quelques séquences de plateforme. En effet, tout en profitant ici d’un très beau panorama, on voit Jun, notre personnage principal, s’adonner à des phases utilisant le grappin. Rien de bien révolutionnaire, surtout que l’exécution parait plutôt prémâchée, mais cet outil est toujours bien pratique pour offrir de la verticalité. Enfin, on nous invite à jeter un oeil à l’un des sanctuaires des Celestials, cette civilisation extraterrestre supérieure, centrale dans le lore du jeu.

La vidéo se conclut en nous donnant rendez-vous cet été, période au cours de laquelle nous devrions en apprendre encore davantage sur Exodus, attendu sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series.