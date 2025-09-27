Hades II | Guide Complet

Guide Hades II

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Hades II. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Hades II

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Hades II. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Hades II

Hades II est un rogue-like qui fait suite au premier jeu Hades. Dans ce nouvel épisode, Zagreus laisse sa place à sa soeur Mélioné, qui doit retrouver sa famille capturée par Cronos, son grand-père. Le jeu reprend la même formule que le premier jeu en ajoutant plus de zones à explorer, davantage de personnages à rencontrer, ainsi que d’autres améliorations à collecter au fil des parties pour devenir de plus en plus fort.

Quand et où sort Hades II

Hades II est sorti en accès anticipé sur PC en mai 2024. Sa version 1.0 est quant à elle arrivée sur Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 25 septembre.

Faut-il avoir jouer au premier Hades pour comprendre Hades II ?

Non, il n’est pas nécessaire d’avoir joué au premier Hades pour apprécier celui-ci. Ceci dit, vous manquerez forcément d’informations sur les relations entre certains personnages, avec quelques clins d’œil qui ne feront pas mouche si vous ne connaissez pas le périple de Zagreus, héros du premier jeu.

Hades II est-il cross-plateforme ?

Si vous possédez Hades II sur différentes plateformes, comme le PC et la Switch, vous pouvez lier votre compte afin de retrouver vos sauvegardes sur l’une ou l’autre machine.

Hades II est-il traduit en français ?

Comme le premier jeu, Hades II dispose bien de textes entièrement traduits en français. En revanche, seul un doublage anglophone est disponible.

Hades II est-il multijoueur ?

Non, Hades II ne dispose pas d’un mode multijoueur, no même d’un mode coopératif, l’entièreté du jeu s’effectue en solo.

Si j’ai joué durant l’accès anticipé de Hades II, ma sauvegarde sera-t-elle compatible avec la version 1.0 ?

Oui, c’est le cas. Si vous avez commencé à jouer à Hades II durant l’accès anticipé, la version 1.0 ne vous fera pas repartir du début. Vous pourrez continuer votre partie là où vous vous étiez arrêté.

Une édition physique est-elle prévue pour Hades II ?

Oui, une édition physique pour Hades II sera disponible sur consoles. L’édition Switch 2 sera mise à la vente dès le 20 novembre prochain.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour jouer à Hades II ?

Voici les différentes configurations PC requises pour profiter de Hades II en toute tranquilité sur votre machine :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Dual Core 2.4 GHz

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Carte graphique : GeForce GTX 950, Radeon R7 360, ou Intel HD Graphics 630

Espace disque : 10 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Quad Core 2.4ghz

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Carte graphique : GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT, ou Intel Arc A580

Espace disque : 10 Go d’espace disque disponible

En bref