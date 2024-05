Comment obtenir la recette pour apprivoiser les animaux ?

La fonctionnalité n’est pas activée dans Hades 2, et afin de pouvoir trimballer un animal avec vous, il faudra d’abord réunir les conditions nécessaires. La première d’entre elles se débloque après avoir battu Hecate un certain nombre de fois, si possible en apportant la Tablette de Paix avec soi et changer régulièrement d’outil.

La sorcière va vous donner des formules pour le chaudron de la Croisée des Chemins au fur et à mesure de vos combats, dont « Persuasions d’Esprits Familiers ». Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

2x Nectar : Vous pouvez en acheter auprès du marchand de la Croisée.

1x Lotus : Une fleur que vous pourrez trouver à Océanos, la région juste après Hecate.

Une fois cette réalisée, le travail n’est pas fini. Vous recevrez une Croquette spéciale que vous devrez donner à l’animal que vous souhaitez apprivoiser. Voici les différents familiers présents dans Hades 2 pour le moment.

Frinos

Où le trouver : Frinos est la grenouille qui se situe dans le camp de Melinoé

Frinos est le compagnon de base pour Mélinoé, et pas forcément le plus offensif. Ses pouvoirs passifs lui permettent d’ajouter un peu de santé à Mélinoé tout en pouvant apaiser les esprits afin de remplacer de manière limitée la Tablette de paix. Si vous augmentez ses capacités, il peut aussi sauter sur les ennemis et leur infliger de petits dégâts.

Toula

Où le trouver : Toula le chat peut être trouvé à différents endroits, comme dans la toute première zone du Detroit de Thessalie à la surface

Cet adorable petit chat est un compagnon plus agressif que Frinos, puisqu’en effectuant un dash sur lui, il va se mettre en quête d’une cible pour lui faire des dégâts moyens. Son passif permettra aussi de remplacer la canne à pêche un certain nombre de fois. Mais sa capacité la plus puissante est celle de vous accorder un Refus de la Mort supplémentaire, même si cela vous redonne très peu de PV.

Comment augmenter les compétences de vos familiers ?

Les capacités des familiers sont plutôt faibles au début du jeu, mais si vous prenez soin de ces compagnons, ils peuvent vous apporter beaucoup de confort. Pour faire en sorte que votre lien soit plus fort avec eux, vous devrez leur donner des « Friandises Succulentes », que vous pourrez confectionner au chaudron.

Seul hic, pour fabriquer ces friandises, vous aurez besoin d’avoir accès aux Épreuves du Chaos pour obtenir les ressources dont vous avez besoin. Il s’agit d’un portail spécial au camp d’entraînement qui se débloque après avoir obtenu la bonne recette auprès de Chaos. N’hésitez donc pas à passer régulièrement dans les portails de Chaos afin qu’iel vous offre cette recette.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hades 2 pour plus d’informations.