Où trouver des graines de Thalamus ?

Si vous en êtes arrivés au point où Mélinoé doit aller à la Surface dans Hades II, alors vous serez certains embêtés par la création de la recette « Atténuation de contraintes destinées ». Celle-ci demande majoritairement des matériaux de base à savoir du Lotus, de la Mousse et de la Belladone, mais un ingrédient pose problème : le Thalamus.

Celui-ci ne se trouve en effet pas n’importe où. Pour en obtenir des graines et le faire pousser, vous aurez déjà forcément besoin d’avoir accès à votre jardin via la recette Terre Féconde. Mais ça, c’est la partie facile. Il faudra ensuite partir explorer différentes salles des Enfers jusqu’à tomber sur une salle de Chaos, marquée par un cercle de plusieurs couleurs sur le sol qui vous demande de sacrifier un peu de votre vie. En plongeant dans le royaume de Chaos, vous aurez parfois accès à diverses ressources, dont, de temps en temps, une motte de terre à creuser avec votre pelle ou votre animal de compagnie. C’est là que vous obtiendrez des graines de Thalamus à faire pousser. Recommencez donc des nuits jusqu’à tomber fréquemment sur Chaos jusqu’à obtenir votre butin.

Pour plus d’informations sur Hades II, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.