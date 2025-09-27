Comment obtenir du Thalamus – Hades II
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Hades II vous demandera de récolter pas mal de matériaux au cours de vos différentes nuits passées à chasser votre papy. Si certaines sont assez faciles à trouver et vous sont directement indiquées par le jeu, d’autres peuvent être plus pénibles. C’est le cas du Thalamus, une « plante » qu’il est essentiel de récolter pour accomplir l’une des recettes les plus importantes du jeu. Voici comment trouver du Thalamus dans Hades II.
Où trouver des graines de Thalamus ?
Si vous en êtes arrivés au point où Mélinoé doit aller à la Surface dans Hades II, alors vous serez certains embêtés par la création de la recette « Atténuation de contraintes destinées ». Celle-ci demande majoritairement des matériaux de base à savoir du Lotus, de la Mousse et de la Belladone, mais un ingrédient pose problème : le Thalamus.
Celui-ci ne se trouve en effet pas n’importe où. Pour en obtenir des graines et le faire pousser, vous aurez déjà forcément besoin d’avoir accès à votre jardin via la recette Terre Féconde. Mais ça, c’est la partie facile. Il faudra ensuite partir explorer différentes salles des Enfers jusqu’à tomber sur une salle de Chaos, marquée par un cercle de plusieurs couleurs sur le sol qui vous demande de sacrifier un peu de votre vie. En plongeant dans le royaume de Chaos, vous aurez parfois accès à diverses ressources, dont, de temps en temps, une motte de terre à creuser avec votre pelle ou votre animal de compagnie. C’est là que vous obtiendrez des graines de Thalamus à faire pousser. Recommencez donc des nuits jusqu’à tomber fréquemment sur Chaos jusqu’à obtenir votre butin.
Pour plus d’informations sur Hades II, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 25/09/2025