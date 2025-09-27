À quoi sert le Nectar sucré dans Hades II ?

Le Nectar sucré est une récompense de base dans Hades II afin de progresser dans votre relation avec les différents personnages. Lorsque l’option est possible, vous pourrez offrir un cadeau à un personnage et le Nectar sucré sera souvent recommandé (c’est grâce à lui que vous gagnez davantage de cœur dans la relation avec un personnage).

Mais à quoi cela sert-il, si ce n’est débloquer plus de dialogues ? Eh bien d’abord, effectivement, cela aide à mieux connaître vos alliés. Certains plus intimement, puisque des relations amoureuses sont possibles avec une poignée de personnages. Mais surtout, après en avoir offert, vous recevrez fréquemment en récompense un Souvenir, un objet précieux à équiper qui vous donnera plusieurs effets passifs. Dans le cas des Dieux de l’Olympe, les Souvenirs donnés vous aideront à recroiser plus souvent les Dieux souhaités, ce qui est utile si vous visez un certain type de build.

Où trouver du Nectar sucré dans Hades II ?

La réponse la plus simple est que vous trouverez parfois du Nectar sucré en récompense de l’une des salles que vous allez traverser. Mais ce moyen est forcément très aléatoire.

Pour débloquer facilement du Nectar sucré, la première option est de vous rendre à la Croisée des chemins, près du Marchant Ambulant, qui est situé à côté du fief de Nemesis. Vous verrez ainsi qu’une fois par nuit, il peut vous vendre une dose de Nectar surcé en l’échange d’Ossements. N’oubliez donc pas avant de partir dans une nouvelle run de venir lui en acheter chaque nuit si vos ressources le permettent.

L’autre option est un peu plus limitée, mais vous pourrez ici obtenir plus de fioles d’un coup. Après quelques nuits, Mélionoé aura accès à une formule au chaudron dans l’onglet Alchimie, qui lui permet de créer du Nectar sucré. Pour cela, vous aurez besoin d’une Pomme d’or, qui s’obtient en battant Eris, le deuxième boss de la Surface. Vous aurez également besoin de la Poussière d’étoile, une ressource limitée puisqu’elle s’obtient en accomplissant les défis de la stèle du Chaos, située près du camp d’entraînement. Une recette qui demande un peu d’investissement mais qui vous récompensera de 6 fioles de Nectar sucré.

