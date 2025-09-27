Comment retrouver votre sauvegarde sur une autre plateforme ?

Pour pouvoir continuer votre partie de Hades II du PC à la Switch et inversement, vous allez devoir effectuer une étape aussi bien sur votre console que sur votre PC. Partons d’abord du PC en vous assurant que les sauvegardes sur le cloud sont activées sur votre compte Steam. Allez dans les propriétés du jeu sur Steam, puis dans l’onglet « Général », et regardez bien si la case « Enregistrer les sauvegardes du jeu Hades II dans Steam Cloud » est sélectionnée.

Si c’est le cas, passez maintenant à votre Switch ou Switch 2. En lançant Hades II sur cette plateforme, le menu vous affichera l’option « Sauvegardes multiplateforme » sur l’écran-titre du jeu. Sélectionnez-la, puis choisissez de vous connecter à votre compte en rentrant les informations de celui-ci. Veillez bien à ce que votre console soit tout le temps connectée à Internet pour assurer la synchronisation. Une fois cette étape effectuée et votre compte lié, vous devriez retrouver votre sauvegarde sur console. Si ce n’est pas le cas, relancez votre partie sur PC, et atteignez le prochain point de sauvegarde pour être sûr que celle-ci est envoyée dans le cloud, puis retrouvez-la sur Switch.

