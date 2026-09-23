Vesna – Genshin Impact

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Genshin Impact continue de nous présenter les personnages issus de la région de Snezhnaya avec cette fois-ci Vesna, très proche de la Tsarine. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Vesna et comment la jouer.

Vesna dans Genshin Impact // Source : HoYoverse

Vous trouverez ici la présentation complète de Vesna dans Genshin Impact.

Présentation de Vesna

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Vesna dans Genshin Impact // Source : ActuGaming

  • Rareté : ★★★★★
  • Élément : Anémo (Anemo element genshin impact logo 2)
  • Arme : Epée à une main
  • Seiyū : Aya Hirano
  • Anniversaire : 4 février
  • Date de première bannière : 23 septembre 2026

Description officielle : « Commandante de la Druzhna et lame acérée au service de la Tsarine. »

Compétences

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Vesna dans Genshin Impact // Source : ActuGaming

Compétences actives

  • Attaque normale – Danse de lame vila : Enchaîne jusqu’à 6 attaques.
  • Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour piétiner les adversaires en avant.
  • Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.
  • L’art de la victoire : Invoque une lame éthérée transmise de génération en génération chez les vila pour infliger des dégâts Anémo de zone et passer dans l’état Armée pour l’action, tout en obtenant 2 cumuls d’énergie d’épée.
    • Armée pour l’action : Les attaques normales, chargées et plongeantes de Vesna sont converties pour infliger des dégâts Anémo ne pouvant pas être enchantés et invoquer une penne de tempête pour une attaque coordonnée de l’ennemi, infligeant des dégâts Anémo supplémentaires. De plus, chaque invocation de penne de tempête restaure une certaine quantité d’énergie d’épée à Vesna.
    • Vesna peut consommer son énergie d’épée pour déclencher la compétence élémentaire spéciale Épée du vent afin d’infliger des dégâts Anémo aux ennemis.
    • Chaque utilisation de la compétence élémentaire spéciale Épée du vent repousse la limite de l’état Armée pour l’action en cours, afin d’infliger encore plus de dégâts Anémo. Épée du vent commence au Niv.1 et peut atteindre le Niv.3. Utiliser Épée du vent une fois sa limite repoussée invoque également une lame éthérée qui inflige des dégâts Anémo aux ennemis. Vesna quitte cet état une fois la durée écoulée ou après avoir utilisé 3 fois Épée du vent à la limite max, ce qui annule également tous ses cumuls d’énergie d’épée. De plus, cet état augmente également la résistance à l’interruption de Vesna.
    • Radiance « Astrodispersion » : les lames éthérées sont converties pour infliger des dégâts Anémo considérés comme des dégâts de réaction d’Astrodispersion.
  • Pour la Tsarine ! : Invoque de nombreuses lames éthérées, infligeant des dégâts Anémo de zone, et accorde 1 cumul d’énergie d’épée.

Compétences passives

  • Rite du printemps : Lorsque Vesna a utilisé sa compétence élémentaire spéciale Épée du vent ou son déchaînement élémentaire Pour la Tsarine !, elle obtient 1 cumul d’action disciplinaire pendant 20 secondes. Cet effet peut être cumulé 6 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. Avec de l’action disciplinaire, les lames éthérées invoquées par Vesna infligent des dégâts d’une valeur équivalant à 100 % des dégâts d’origine + 10 % x le nombre de cumuls d’action disciplinaire. Utiliser la compétence élémentaire L’art de la victoire ou quitter le terrain annule toute l’action disciplinaire de Vesna.
  • Jubilé stellaire – Splendide prélude : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Dispersion Cryo, elle est convertie en réaction d’Astrodispersion, dont les dégâts de base augmentent selon l’attaque de Vesna : chaque tranche de 100 points d’attaque augmente les dégâts de base de réaction d’Astrodispersion de 0,7 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction d’Astrodispersion à proximité, Vesna passe en radiance « Astrodispersion » pendant 8 secondes.
  • La vérité triomphe : Vesna obtient différents effets selon les types élémentaires des personnages de l’équipe.
    • Chaque personnage Cryo ou Anémo augmente l’attaque de Vesna de 6 %.
    • Chaque personnage d’un autre élément augmente la maîtrise élémentaire de Vesna de 25 points.
  • Le grand circuit : Hors combat, Vesna peut utiliser un sprint ou un saut avec un appui long pour passer en élan aérien.
    • Élan aérien : L’élan aérien consomme continuellement de l’endurance pour flotter dans les airs. Monter en effectuant un sprint ou en utilisant un saut avec un appui simple consomme davantage d’endurance. En comptant le saut effectué avec un appui long lors du déclenchement de l’élan aérien, chaque élan aérien permet à Vesna de monter jusqu’à 3 fois.
    • De plus, basculer pour Vesna lorsque le personnage déployé de l’équipe est dans les airs tout en étant hors combat dans une zone de Snezhnaya, hormis Nod-Krai, permet de faire passer Vesna directement en élan aérien tout en lui restaurant 50 points d’endurance, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 10 s et ne s’appliquant pas dans les donjons, dans les Donjons de la conquête et dans les Profondeurs spiralées.

Constellation

  • Fête d’adieu de l’hiver : Dans l’état Armée pour l’action, Vesna peut déclencher Épée du vent à la limite max un maximum de 4 fois au lieu de 3. De plus, la 1e utilisation d’Épée du vent à la limite max après chaque activation de l’état Armée pour l’action ne consomme pas d’énergie d’épée. Les dégâts de réaction d’Astrodispersion de Vesna augmentent de 20 % pendant l’état Armée pour l’action.
  • Kolo de l’arrivée du printemps : L’aptitude d’élévation Rite du printemps est renforcée : Vesna obtient le maximum de cumuls d’action disciplinaire lorsqu’elle passe dans l’état Armée pour l’action. Avec le maximum d’action disciplinaire, l’ATQ de Vesna augmente de 60 %. L’aptitude d’élévation « Rite du printemps » doit être déjà débloquée.
  • Dernière offre de l’hiver : Niveau d’aptitude L’art de la victoire +3.
  • Gloire à nos ancêtres : L’aptitude d’élévation La vérité triomphe est renforcée : l’ATQ et la maîtrise élémentaire passent à 3 fois leurs valeurs d’origine.
  • La charge des nobles : Niveau d’aptitude Pour la Tsarine ! +3.
  • Ardeur inébranlable : Pendant 5 secondes après avoir utilisé Épée du vent à la limite max, Vesna peut utiliser une attaque normale ou une compétence élémentaire avec un appui simple pour déclencher une épée du vent « Transposition », une technique secrète des vila qui permet d’infliger des dégâts Anémo d’une valeur équivalant à 150 % de l’attaque de Vesna et d’invoquer une lame éthérée infligeant des dégâts Anémo supplémentaires d’une valeur équivalant à 200 % de l’ATQ de Vesna. Pendant l’état Armée pour l’action, Vesna invoque en plus une penne de tempête pour une attaque coordonnée de l’ennemi. De plus, les dégâts de réaction d’Astrodispersion de Vesna bénéficient d’une élévation de 20 %.

Comment jouer Vesna ?

Vesna est un DPS qui est forcément un peu à part dans la mesure où elle introduit la réaction d’Astrodispersion. Elle va longtemps rester sur le terrain en profitant des capacités de soutien des alliés, et vous devrez lancer sa compétence pour ensuite enchaîner les attaques normales et chargées pour regagner des épées et relancer la compétence spéciale.

Avec qui jouer Vesna ?

Puisqu’elle est basée sur l’Astrodispersion, il lui faudra des personnages Cryo compatibles avec cette réaction.

Meilleur équipement pour Vesna

Quelle arme pour Vesna ?

  • Au-delà de la chrysalide : L’arme signature du personnage
  • Nouvelle branche : Arme plus accessible qui fonctionne bien sur le personnage
  • Lame de lave de l’hérétique : Offre de bonnes statistiques

Meilleur set pour Vesna

  • Preuve écarlate (4 pièces) : C’est le set de référence pour Vesna, qui va jouer sur l’Astrodispersion.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

  • Sablier genshin impact logo 8 Sablier : ATQ %
  • Coupe genshin impact logo 9 Coupe : ATQ %
  • Coiffe courronne genshin impact logo 10 Coiffe/Couronne : Taux critique > Dégâts critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Vesna ?

  1. Taux Critique
  2. Dégâts Critiques
  3. ATQ %
  4. Maîtrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Vesna

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Vesna :

  • Niveau 20 : 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x Fougère dorée / 3 x Paillette éthérée / 20.000 moras
  • Niveau 40 : 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Armure fissurée de vagabond / 10 x Fougère dorée / 15 x Paillette éthérée / 40.000 moras
  • Niveau 50 : 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Armure fissurée de vagabond / 20 x Fougère dorée / 12 x Cristal éthérée / 60.000 moras
  • Niveau 60 : 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Armure fissurée de vagabond / 30 x Fougère dorée / 18 x Cristal éthérée / 80.000 moras
  • Niveau 70 : 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Armure fissurée de vagabond / 45 x Fougère dorée / 12 x Écaille éthérée / 100.000 moras
  • Niveau 80 : 6 x Pierre de Turquoise Vaydua / 20 x Armure fissurée de vagabond / 60 x Fougère dorée / 24 x Écaille éthérée / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Vesna

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

  • Enseignement / Guide / Philosophie de la Gloire
  • Paillette / Cristal / Écaille éthérée
  • Pousse profane

Genshin Impact est disponible sur PC, Xbox Series, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.

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Date de sortie : 28/08/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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