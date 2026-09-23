La version 1.0 de Titan Quest II sera lancée au tout début de l’année 2027, après plus d’un an d’accès anticipé

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Titan Quest II // Source : THQ Nordic

Hermès vous donne rendez-vous en janvier

Lancé en août 2025 en accès anticipé, Titan Quest II a bénéficié de plusieurs mises à jour majeures au cours des derniers mois pour peaufiner l’expérience globale et répondre aux attentes de sa communauté. Maintenant que c’est fait, le studio derrière le projet a une feuille de route un peu plus claire devant lui, et peut désormais annoncer l’arrivée de la version complète de Titan Quest II pour le 19 janvier 2027.

Le jeu sera proposé au prix de 59,99 €, contrairement aux 34,99 € demandés durant l’accès anticipé. Si vous souhaitez vous procurer le jeu à un prix un peu plus doux, vous savez donc quoi faire avant la sortie.

La version 1.0 se dévoile aujourd’hui dans une nouvelle vidéo qui s’attarde sur le monde ainsi que les menaces de cet épisode. Avec cette version complète, vous pourrez aussi profiter de Titan Quest II sur consoles, puisque le jeu sera également disponible sur PlayStation 5 ainsi que sur Xbox Series.

Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cet action-RPG mythologique édité par THQ Nordic, n’hésitez pas à (re)lire nos premières impressions à son sujet lorsque le jeu était arrivé en accès anticipé.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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