La version 1.0 de Titan Quest II sera lancée au tout début de l’année 2027, après plus d’un an d’accès anticipé

Hermès vous donne rendez-vous en janvier

Lancé en août 2025 en accès anticipé, Titan Quest II a bénéficié de plusieurs mises à jour majeures au cours des derniers mois pour peaufiner l’expérience globale et répondre aux attentes de sa communauté. Maintenant que c’est fait, le studio derrière le projet a une feuille de route un peu plus claire devant lui, et peut désormais annoncer l’arrivée de la version complète de Titan Quest II pour le 19 janvier 2027.

Le jeu sera proposé au prix de 59,99 €, contrairement aux 34,99 € demandés durant l’accès anticipé. Si vous souhaitez vous procurer le jeu à un prix un peu plus doux, vous savez donc quoi faire avant la sortie.

La version 1.0 se dévoile aujourd’hui dans une nouvelle vidéo qui s’attarde sur le monde ainsi que les menaces de cet épisode. Avec cette version complète, vous pourrez aussi profiter de Titan Quest II sur consoles, puisque le jeu sera également disponible sur PlayStation 5 ainsi que sur Xbox Series.

Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cet action-RPG mythologique édité par THQ Nordic, n’hésitez pas à (re)lire nos premières impressions à son sujet lorsque le jeu était arrivé en accès anticipé.