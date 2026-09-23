Aniimo se lance aujourd’hui également sur mobiles, tous les détails de cette première mise à jour

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Vous souhaitez poursuivre absolument partout votre aventure, y compris en vadrouille ? Aniimo se lance dès aujourd’hui (soit une semaine après le lancement sur PC et consoles) sur iOS et Android ! Le lancement officiel a eu lieu cette nuit (vers 4h du matin heure française), vous pouvez donc dès maintenant en profiter, si vous avez préchargé le jeu. Autrement, il vous faudra vous acquitter d’un téléchargement d’environ 18 Go avant de démarrer. On vous livre tous les détails de cette mise à jour qui apporte aussi du contenu pour tout le monde.

Aniimo
Illustration Aniimo // Source : Pawprint

Cross-save et cross-progression au programme

Il faut savoir que bien que le jeu propose trois serveurs, chacun disposera de ses propres données indépendantes. Choisissez donc bien le serveur qui vous est proposé. Rassurez-vous, la progression est entièrement partagée entre toutes les plateformes au sein d’un même serveur. Vous pouvez donc aussi bien associer votre compte Xbox, PlayStation, Steam, Launcher officiel ou même mobiles pour pouvoir suivre et continuer votre aventure quel que soit votre appareil ou votre localisation (sauf la Nintendo Switch encore non concernée par la sortie mondiale d’Aniimo).

Configurations requises, même sur mobiles

Aniimo a beau être un jeu gratuit voulant s’offrir à un maximum de joueurs et joueuses dans le monde, le jeu n’en reste pas moins gourmand, et vous demandera de posséder un smartphone assez récent pour pouvoir être lancé, soit un iPhone 14 Pro ou plus récent de manière recommandée, ou simplement un iPhone 11 pour les configurations minimales. Côté Android, comptez entre un Qualcomm Snapdragon 855 et un Snapdragon 8 Gen 2. Tous les détails ci-dessous :

Aniimo configuration requise 1

Aniimo – Configuration requise // Source : ActuGaming

Notons que les 60 fps seront bien prises en charge sur mobiles, sauf sur quelques appareils d’entrée de gamme. Le jeu est également optimisé pour les tablettes et mettra à jour son affichage en conséquence.

Le contenu de la mise à jour de lancement global

Mais cette sortie sur mobiles marque surtout le premier jour du lancement global d’Aniimo dans le monde, une semaine après son avant-première sur PC et consoles, et ce, après une période de maintenance de pkusieurs heures offrant 500 x Scintille en compensation lors du retour des serveurs. L’équipe de développement propose donc dès aujourd’hui d’un premier patch de contenu, avec des nouveautés à la pelle, dont voici un aperçu (patch note complet à retrouver sur le site officiel) :

  • Un nouveau voyage légendaire fait son apparition : Le départ du Chassevent
    • Apparition de l’Aniimo légendaire : Lumiris
    • Durée : du 25 septembre 10h au 10 décembre 07h59
    • Description : La légende raconte que Lumiris fleurit au milieu de couleurs éclatantes, rassemblant les teintes du monde pour insuffler vie et vigueur à la terre. Nomade, suivez les pétales emportés par la brise et partez à la recherche de sa présence
    • Conditions d’accès : Titre d’Elève I
    • Ressource hebdomadaire limitée : Pétales d’Iris, qu’il faudra dépenser pour construire une Aniipod légendaire Lumiris. Une fois fabriqué, le cube débloque l’Espace de faille où réside Lumiris. Forgez votre fusion pour débloquer les cadeaux de bénédiction. Après vous être lié d’amitié avec Lumiris, vous débloquerez également sa capacité exclusive de Métamorphose.
    • Une fois l’Aniipod légendaire Lumiris fabriqué, possibilité de dépenser d’autres Pétales d’iris pour fabriquer l’Aniipod légendaire Le départ du Chassevent qui garantit un taux de capture de 100 %. L’Aniimo capturé aura un potentiel « Parfait », apparaîtra sous sa forme éclatante et offrira des avantages exclusifs pour la saison en cours.
  • Nouveaux événements (sélection) :
    • Etoile glamour (pour les Elèves II), du 25 septembre 4h au 2 octobre 09h59.
      • Description : utilisez des accessoires en accord avec le thème avant de soumettre votre participation. L’Institut évaluera votre Aniimo en fonction de la manière dont lui et ses accessoires correspondent au thème actuel « Soirée florale ». Atteignez des paliers de score spécifiques pour récupérer les récompenses correspondantes.
    • Découverte d’Aniimo (rang Elève II), du 25 septembre 4h au 9 octobre 03h59.
      • Description : dépensez des tentatives de recherche pour le pister et le capturer sur le continent. Les tentatives de recherche gratuites seront actualisées périodiquement par l’Institut. Terminez des quêtes de recherche liées à cet Aniimo pour gagner de super récompenses.
    • Abondance de veine (rang Elève II)
      • Bois de la tour-aux-roses : du 28 septembre 4h au 5 octobre 03h59 – Méliflore forme prismana
      • Vallée du Béryl : du 5 octobre 4h au 12 octobre 03h59 – Coléobée forme prismana
      • Description : Attirés par des déferlements d’énergie de veine, des Aniimo spéciaux de forme prismana apparaîtront dans des régions désignées pour une durée limitée.
    • Diverses améliorations du jeu, du gameplay et des graphismes

Aniimo est désormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series X/S, iOS et Android. N’hésitez pas à parcourir tous nos guides pour tout comprendre de l’univers d’Aniimo.

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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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