Aniimo se lance aujourd’hui également sur mobiles, tous les détails de cette première mise à jour

Cross-save et cross-progression au programme

Il faut savoir que bien que le jeu propose trois serveurs, chacun disposera de ses propres données indépendantes. Choisissez donc bien le serveur qui vous est proposé. Rassurez-vous, la progression est entièrement partagée entre toutes les plateformes au sein d’un même serveur. Vous pouvez donc aussi bien associer votre compte Xbox, PlayStation, Steam, Launcher officiel ou même mobiles pour pouvoir suivre et continuer votre aventure quel que soit votre appareil ou votre localisation (sauf la Nintendo Switch encore non concernée par la sortie mondiale d’Aniimo).

Configurations requises, même sur mobiles

Aniimo a beau être un jeu gratuit voulant s’offrir à un maximum de joueurs et joueuses dans le monde, le jeu n’en reste pas moins gourmand, et vous demandera de posséder un smartphone assez récent pour pouvoir être lancé, soit un iPhone 14 Pro ou plus récent de manière recommandée, ou simplement un iPhone 11 pour les configurations minimales. Côté Android, comptez entre un Qualcomm Snapdragon 855 et un Snapdragon 8 Gen 2. Tous les détails ci-dessous :

Notons que les 60 fps seront bien prises en charge sur mobiles, sauf sur quelques appareils d’entrée de gamme. Le jeu est également optimisé pour les tablettes et mettra à jour son affichage en conséquence.

Le contenu de la mise à jour de lancement global

Mais cette sortie sur mobiles marque surtout le premier jour du lancement global d’Aniimo dans le monde, une semaine après son avant-première sur PC et consoles, et ce, après une période de maintenance de pkusieurs heures offrant 500 x Scintille en compensation lors du retour des serveurs. L’équipe de développement propose donc dès aujourd’hui d’un premier patch de contenu, avec des nouveautés à la pelle, dont voici un aperçu (patch note complet à retrouver sur le site officiel) :

Un nouveau voyage légendaire fait son apparition : Le départ du Chassevent Apparition de l’Aniimo légendaire : Lumiris Durée : du 25 septembre 10h au 10 décembre 07h59 Description : La légende raconte que Lumiris fleurit au milieu de couleurs éclatantes, rassemblant les teintes du monde pour insuffler vie et vigueur à la terre. Nomade, suivez les pétales emportés par la brise et partez à la recherche de sa présence Conditions d’accès : Titre d’Elève I Ressource hebdomadaire limitée : Pétales d’Iris, qu’il faudra dépenser pour construire une Aniipod légendaire Lumiris. Une fois fabriqué, le cube débloque l’Espace de faille où réside Lumiris. Forgez votre fusion pour débloquer les cadeaux de bénédiction. Après vous être lié d’amitié avec Lumiris, vous débloquerez également sa capacité exclusive de Métamorphose. Une fois l’Aniipod légendaire Lumiris fabriqué, possibilité de dépenser d’autres Pétales d’iris pour fabriquer l’Aniipod légendaire Le départ du Chassevent qui garantit un taux de capture de 100 %. L’Aniimo capturé aura un potentiel « Parfait », apparaîtra sous sa forme éclatante et offrira des avantages exclusifs pour la saison en cours.

Nouveaux événements (sélection) : Etoile glamour (pour les Elèves II), du 25 septembre 4h au 2 octobre 09h59. Description : utilisez des accessoires en accord avec le thème avant de soumettre votre participation. L’Institut évaluera votre Aniimo en fonction de la manière dont lui et ses accessoires correspondent au thème actuel « Soirée florale ». Atteignez des paliers de score spécifiques pour récupérer les récompenses correspondantes. Découverte d’Aniimo (rang Elève II), du 25 septembre 4h au 9 octobre 03h59. Description : dépensez des tentatives de recherche pour le pister et le capturer sur le continent. Les tentatives de recherche gratuites seront actualisées périodiquement par l’Institut. Terminez des quêtes de recherche liées à cet Aniimo pour gagner de super récompenses. Abondance de veine (rang Elève II) Bois de la tour-aux-roses : du 28 septembre 4h au 5 octobre 03h59 – Méliflore forme prismana Vallée du Béryl : du 5 octobre 4h au 12 octobre 03h59 – Coléobée forme prismana Description : Attirés par des déferlements d’énergie de veine, des Aniimo spéciaux de forme prismana apparaîtront dans des régions désignées pour une durée limitée. Diverses améliorations du jeu, du gameplay et des graphismes



Aniimo est désormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series X/S, iOS et Android. N’hésitez pas à parcourir tous nos guides pour tout comprendre de l’univers d’Aniimo.