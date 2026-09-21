Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures

Du contenu à foison en dehors de la quête principale

Depuis l’annonce de cet épisode, Square Enix met le paquet pour vanter les mérites du monde ouvert de Final Fantasy VII Revelation. Le jeu comportera beaucoup d’activités annexes que vous êtes libre d’accomplir ou non, avec moins de choses obligatoires que par le passé, l’éditeur ayant bien entendu les critiques à propos des mini-jeux que vous ne pouviez pas passer dans Rebirth. Mais pour celles et ceux qui veulent se perdre des heures durant dans ce monde, il y aura de quoi faire.

La preuve avec une nouvelle interview de Naoki Hamaguchi chez GameSpot, où le réalisateur revient sur le nombre de fois où il a déjà terminé le jeu (46) tout en indiquant qu’il teste régulièrement les dernières builds, même en étant en déplacement. Il explique qu’à chaque partie, il ne peut pas forcément se concentrer sur tout ce que le jeu a à offrir, tant cela lui demanderait une centaine d’heures à chaque fois :

« Lors d’une partie normale, du début à la fin, si je devais examiner et vérifier chaque élément et chaque ressource du jeu, cela prendrait aisément plus d’une centaine d’heures. Évidemment, je ne peux pas faire ça à chaque fois. En tant que réalisateur, je n’ai pas assez de temps pour cela, alors des fois, je passe juste les combats pour me concentrer sur l’histoire. »

De quoi expliquer le poids colossal du jeu. Il faudra évidemment bien moins de temps pour terminer le jeu de manière standard, car tout le monde n’aura pas la patience d’explorer chaque recoin de la carte.

Final Fantasy VII Revelation sera disponible dès le 8 avril prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.