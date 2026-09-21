Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures

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On ne s’étonnera pas de voir que Final Fantasy VII Revelation est massif, dans la mesure où il propose une map encore plus grande que celle de Rebirth. Le monde ouvert de cette suite n’a justement jamais été aussi ouvert, et vous laissera revisiter des lieux des deux premiers épisodes en plus de proposer de nouvelles régions. Alors forcément, pour tout voir, il va vous falloir un sacré paquet de temps.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Du contenu à foison en dehors de la quête principale

Depuis l’annonce de cet épisode, Square Enix met le paquet pour vanter les mérites du monde ouvert de Final Fantasy VII Revelation. Le jeu comportera beaucoup d’activités annexes que vous êtes libre d’accomplir ou non, avec moins de choses obligatoires que par le passé, l’éditeur ayant bien entendu les critiques à propos des mini-jeux que vous ne pouviez pas passer dans Rebirth. Mais pour celles et ceux qui veulent se perdre des heures durant dans ce monde, il y aura de quoi faire.

La preuve avec une nouvelle interview de Naoki Hamaguchi chez GameSpot, où le réalisateur revient sur le nombre de fois où il a déjà terminé le jeu (46) tout en indiquant qu’il teste régulièrement les dernières builds, même en étant en déplacement. Il explique qu’à chaque partie, il ne peut pas forcément se concentrer sur tout ce que le jeu a à offrir, tant cela lui demanderait une centaine d’heures à chaque fois :

« Lors d’une partie normale, du début à la fin, si je devais examiner et vérifier chaque élément et chaque ressource du jeu, cela prendrait aisément plus d’une centaine d’heures. Évidemment, je ne peux pas faire ça à chaque fois. En tant que réalisateur, je n’ai pas assez de temps pour cela, alors des fois, je passe juste les combats pour me concentrer sur l’histoire. »

De quoi expliquer le poids colossal du jeu. Il faudra évidemment bien moins de temps pour terminer le jeu de manière standard, car tout le monde n’aura pas la patience d’explorer chaque recoin de la carte.

Final Fantasy VII Revelation sera disponible dès le 8 avril prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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