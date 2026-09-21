Le frénétique Ball x Pit relancera ses béboules le 12 novembre avec l’extension « Baboulone Émergée »

Après avoir plongé, il faut s’élever

À peine le planning de mises à jour gratuites de Ball x Pit terminé, plus précisément achevé début août, le roguelite de Kenny Sun et Devolver Digital veut nous garder à Baboulone. Si le casse-briques nous demandait initialement de nous enfoncer dans les profondeurs du cratère, la prochaine extension payante « Baboulone Émergée » nous fera visiter les cieux. L’occasion d’intégrer tout un tas de contenu additionnel dont un aperçu est livré en vidéo.

Baboulone a été ramenée des entrailles de la planète, alors il est tant de lui rendre sa splendeur d’antan. Quatre nouveaux environnements nous feront découvrir de nouveaux ennemis et boss à occire : les Égouts x Inondés, les Ruelles x Obscures, le Château x Fort et enfin la Flèche x Dressée. Pour en venir à bout, on pourra compter sur plein de nouveaux éléments de gameplay.

Déjà, parlons des huit nouveaux personnages qui, à l’image des autres, possèdent chacun un twist de gameplay. Nous avons par exemple la Sentinelle, capable de tirer dans n’importe quelle direction, même derrière elle, la Muraille, dont les boules se téléportent sur le mur opposé à celui du point d’impact, ou encore le… Soupeur, avec un pouvoir consistant à « agglutiner les boules pour former une masse de destruction ».

Aussi, comptez évidemment sur 24 nouvelles boules, avec comme base Eau, Bois, Force et Bête, et 45 passifs inédits, multipliant encore davantage les très nombreuses possibilités de build. La dimension construction de base ne sera pas en reste avec une vingtaine de bâtiments à intégrer, dont la Forteresse volante qui réduira les dégâts subis dans les environnements du DLC. Notez que, pour l’occasion, le cristal viendra s’ajouter aux ressources existantes afin de pimenter l’économie du jeu.

L’extension « Baboulone Emergée » pour Ball x Pit béboulera le 12 novembre sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, iOS et Android, au prix de 6,99$ (sans doute au même prix en euro).