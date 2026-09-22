Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps

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Bungie est aujourd’hui dans une situation des plus délicates. Vidé de beaucoup de ses talents, le studio a décidé de mettre fin à l’aventure Destiny 2, et ce malgré une communauté importante qui attendait que le studio relève le niveau suite à des mises à jour insatisfaisantes. Seul Marathon avait un futur chez Bungie, et en raison des chiffres réalisés par le jeu, il était impossible que le studio se repose uniquement sur lui, même sur une courte période. Bungie a donc décidé de faire son mea culpa, sans pour autant revenir pleinement sur sa décision concernant Destiny 2.

Destiny 2 // Source : Bungie

Destiny 2 retrouvera ce qu’il a perdu

Poria Torkan, qui est à la tête du studio, et Josh Dean, qui s’occupe de Marathon, ont pris la parole dans une vidéo censée mettre les choses à plat concernant l’avenir de Bungie. Les deux reconnaissent avoir déçu le public et promettent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour regagner la confiance perdue.

Cela commence dans un premier temps avec Destiny 2. Le jeu ne recevra plus aucune nouvelle extension, mais le duo s’engage déjà à faire en sorte que tout ce qui a été retiré du jeu au fil des années soit réinstauré. On parle ici de campagnes qui étaient indisponibles, ainsi que des raids disparus.

Josh Dean déclare que cela servira de base pour le futur de Destiny, surtout les prochains jeux :

« Cette première étape de restauration permettra, nous l’espérons, de poser les bases pour créer les nouveaux récits et jeux Destiny que vous méritez et que nous voulons créer. »

C’est donc en se concentrant d’abord sur le passé que Bungie espère construire l’avenir de Destiny, mais Torkan et Dean préviennent que cela demandera du temps (surtout si vous espérez un Destiny 3).

Marathon continue sa course

Marathon 1 1

Marathon // Source : Bungie

En plus du chantier Destiny 2, Bungie n’oublie pas Marathon. Le jeu a récemment vu ses mises à jour être décalées, le studio ayant visiblement du mal à savoir sur quel pied danser avec ce projet. Torkan rappelle déjà que Marathon n’a jamais eu pour but de remplacer Destiny, mais malgré cela, il reconnaît également que le jeu n’a pas su attirer suffisamment de monde.

Pas question de le lâcher pour autant, c’est pourquoi Dean promet que Marathon va consolider ses bases en s’appuyant sur ce qui le démarque le mieux :

« Nous allons pousser Marathon vers une expérience de survie plus approfondie, pour donner de nouvelles façons aux joueurs d’affronter les dangers de son univers. Notre objectif, d’ici la fin de la première année de Marathon, est de préserver ce que vous aimez, tout en vous donnant plus d’autonomie dans votre façon de jouer. Que ce soit en PvE ou en PvP, ou dans la façon dont vous créez un arsenal de Coureur qui corresponde à votre style. »

Une feuille de route sera bientôt partagée pour en savoir un peu plus sur les nouveautés, et quand celles-ci arriveront. De bien belles promesses qui restent encore un peu vagues, et qui ne demandent qu’à être concrétisées. Bungie veut en tout cas être plus transparent à l’avenir, mais on a déjà l’impression d’avoir entendu cette chanson mille fois. Avec un Sony à qui rendre des comptes, le studio n’est pas complètement libre non plus, et devra donc regagner à la dure la confiance du public.

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Jaquette de Marathon
Marathon
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Date de sortie : 05/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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