Un nouveau brevet déposé par Microsoft fait beaucoup réagir, puisqu’il propose d’afficher de la pub dans vos jeux à des moments clés

Quand votre écran de chargement se transforme en pub

Ce brevet a été déposé le 3 septembre dernier aux États-Unis, mais il n’a été repéré que le lundi dernier par Respawn First (relayé par Eurogamer). Ici, Microsoft chercherait à implémenter de la publicité dans un jeu en repérant des moments clés, décrits comme des « événements déclencheurs », qui seraient définis comme tels pour ne pas gêner l’expérience afin de ne pas vous couper dans votre élan.

Dans les exemples qui correspondraient à ces moments, on retrouve par exemple les temps de chargement ou lorsque qu’une quête prend fin. Imaginez terminer une quête émouvante dans Fable pour être récompensée par une publicité pour Office 365, et vous avez là une certaine vision de l’enfer. Oui, c’est grossir le trait, d’autant plus que Microsoft entend aussi via ce brevet chercher à mettre en place un système de « crédits » qui ferait en sorte de vous laisser un peu de répit avec des périodes sans publicités (trop aimable).

Bien entendu, comme des tas de brevets du genre, rien ne dit que Microsoft va vraiment recourir à ce système dans les années à venir. La plupart des brevets de la sorte finissent par ne pas être utilisés, et on en a vu des tas d’exemples tout aussi discutables chez Sony dernièrement. Toujours est-il qu’en ce moment, la publicité dans les jeux « traditionnels » (comprenez par là hors free-to-play mobile) gagne petit à petit du terrain, comme on l’a vu chez Electronic Arts il y a peu. Et avec une Asha Sharma qui étudie la possibilité d’un Game Pass avec des pubs, allez savoir ce que l’avenir réserve.