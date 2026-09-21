PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
L’image de la marque PlayStation n’est pas au top en ce moment, mais le constructeur peut toujours compter sur le grand public pour passer outre quelques polémiques. Surtout en concluant un partenariat avec l’une des plus grandes stars du moment, que les plus vieux d’entre vous (et nous) ne connaissent pas forcément : Lisa.
Une manette, mais pas que
Et il s’agit bien de la chanteuse coréenne Lisa, et pas de l’artiste japonaise connue sous le nom de LiSA (qui a signé quelques openings d’animes que vous connaissez peut-être). Issue du groupe Blackpink, mondialement connue, elle vogue aussi en solo et s’est rapidement imposée comme l’une des chanteuses de K-pop les plus populaires. Voir Lisa s’associer à l’image de PlayStation est donc forcément un gros coup pour la marque, que ce soit en Asie (où tout un marché est encore à conquérir) ou en Occident auprès d’une plus jeune génération.
Ce n’est pas la première fois que Lisa et PlayStation collaborent, mais cette fois-ci, ce partenariat va encore un peu plus loin avec une DualSense en édition limitée qui fait référence à la chanteuse, soi-disant conçue par Lisa elle-même. Tout un tas d’autres produits sont également prévus, comme des t-shirts des casquettes et bien d’autres produits dérivés, pour celles et ceux qui veulent à la fois s’habiller en Lisa et en PlayStation.
Pour se payer cette DualSense, il faudra y mettre le prix fort étant donné qu’elle sera vendue à 84,99 €. Elle sera mise en vente dès le 2 octobre prochain à 10 heures du matin, pour une sortie le 30 octobre.