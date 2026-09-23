Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu
Les licenciements survenus hier chez Xbox n’ont pas affecté uniquement Halo Studios. Plusieurs Xbox Game Studios ont été touchés dans la manœuvre, sans que Xbox ne rentre vraiment dans le détail. Il faut alors repérer cela au compte-goutte, et Koatku a remarqué que dans cette liste, le directeur narratif de Gears of War: E-Day fait partie des sacrifiés.
« Merci pour ton travail, maintenant dégage »
La semaine dernière, The Coalition célébrait le passage de Gears of War: E-Day en « gold », c’est-à-dire la fin de sa production avant les éventuels patchs post-lancement. Une période de fête qui a maintenant un goût amer pour Juan Vaca, directeur narratif sur le jeu, qui a appris hier qu’il faisait partie des personnes mises à la porte par Xbox, et ce quelques jours seulement avant le lancement du jeu sur lequel il a travaillé :
« Je suis touché par la récente vague de licenciements chez Microsoft et je suis ouvert à de nouvelles opportunités dans les secteurs du jeu vidéo/cinéma/télévision. Si votre équipe recherche un réalisateur ou un scénariste, n’hésitez pas à me contacter. »
On ignore si Vaca est la seule personne chez The Coalition à avoir été touchée par cette vague de licenciements, mais forcément, le studio a une cible sur la tête. Puisque Xbox a encore plus d’un millier de licenciements à annoncer d’ici la fin de l’année fiscale, les performances commerciales de Gears of War: E-Day seront scrutées de près, et dans le climat actuel, on doute que Xbox se montre très magnanime. À ce stade, on ne serait même plus étonnés de voir le studio être basculé chez Activision, puisque c’est visiblement la solution à beaucoup de problèmes chez Microsoft en ce moment.