Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu

« Merci pour ton travail, maintenant dégage »

La semaine dernière, The Coalition célébrait le passage de Gears of War: E-Day en « gold », c’est-à-dire la fin de sa production avant les éventuels patchs post-lancement. Une période de fête qui a maintenant un goût amer pour Juan Vaca, directeur narratif sur le jeu, qui a appris hier qu’il faisait partie des personnes mises à la porte par Xbox, et ce quelques jours seulement avant le lancement du jeu sur lequel il a travaillé :

« Je suis touché par la récente vague de licenciements chez Microsoft et je suis ouvert à de nouvelles opportunités dans les secteurs du jeu vidéo/cinéma/télévision. Si votre équipe recherche un réalisateur ou un scénariste, n’hésitez pas à me contacter. »

On ignore si Vaca est la seule personne chez The Coalition à avoir été touchée par cette vague de licenciements, mais forcément, le studio a une cible sur la tête. Puisque Xbox a encore plus d’un millier de licenciements à annoncer d’ici la fin de l’année fiscale, les performances commerciales de Gears of War: E-Day seront scrutées de près, et dans le climat actuel, on doute que Xbox se montre très magnanime. À ce stade, on ne serait même plus étonnés de voir le studio être basculé chez Activision, puisque c’est visiblement la solution à beaucoup de problèmes chez Microsoft en ce moment.