Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu

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Les licenciements survenus hier chez Xbox n’ont pas affecté uniquement Halo Studios. Plusieurs Xbox Game Studios ont été touchés dans la manœuvre, sans que Xbox ne rentre vraiment dans le détail. Il faut alors repérer cela au compte-goutte, et Koatku a remarqué que dans cette liste, le directeur narratif de Gears of War: E-Day fait partie des sacrifiés.

Gears of War: E-Day // Source : The Coalition

« Merci pour ton travail, maintenant dégage »

La semaine dernière, The Coalition célébrait le passage de Gears of War: E-Day en « gold », c’est-à-dire la fin de sa production avant les éventuels patchs post-lancement. Une période de fête qui a maintenant un goût amer pour Juan Vaca, directeur narratif sur le jeu, qui a appris hier qu’il faisait partie des personnes mises à la porte par Xbox, et ce quelques jours seulement avant le lancement du jeu sur lequel il a travaillé :

« Je suis touché par la récente vague de licenciements chez Microsoft et je suis ouvert à de nouvelles opportunités dans les secteurs du jeu vidéo/cinéma/télévision. Si votre équipe recherche un réalisateur ou un scénariste, n’hésitez pas à me contacter. »

On ignore si Vaca est la seule personne chez The Coalition à avoir été touchée par cette vague de licenciements, mais forcément, le studio a une cible sur la tête. Puisque Xbox a encore plus d’un millier de licenciements à annoncer d’ici la fin de l’année fiscale, les performances commerciales de Gears of War: E-Day seront scrutées de près, et dans le climat actuel, on doute que Xbox se montre très magnanime. À ce stade, on ne serait même plus étonnés de voir le studio être basculé chez Activision, puisque c’est visiblement la solution à beaucoup de problèmes chez Microsoft en ce moment.

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Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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