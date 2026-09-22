Injustice 3 paraît de plus en plus probable avec une fuite qui suggère la présence de deux personnages au casting

De la cascade à la pirouette scénaristique

Les indices se font de plus en plus nombreux autour d’Injustice 3, avec cette fois-ci le CV d’un cascadeur qui a déjà travaillé par le passé pour NetherRealm, et qui a mentionné l’existence de ce troisième épisode par erreur. Selon ce CV, il aurait travaillé aux côtés de Jake Huang, animateur et coordinateur de cascades pour la motion capture chez NetherRealm.

De quoi renforcer les suspicions, et si l’on imagine qu’Injustice 3 n’est pas une simple erreur de frappe (il aurait pu vouloir mentionner le deuxième épisode), c’est à cause des personnages sur lesquels ce cascadeur aurait travaillé : Supergirl et Batwoman.

La première n’a rien d’étonnant puisqu’elle était la figure centrale d’Injustice 2, laissant supposer que sa présence dans un troisième épisode est plus qu’acquise. Mais pour Batwoman, le mystère s’épaissit. Dans la continuité de l’univers d’Injustice, Batwoman est décédée des mains (ou plutôt des yeux) de Superman en tentant d’amener des renforts pour lutter contre l’ancien super-héros devenu tyrannique. Autrement dit, si Injustice 3 se déroule après les événements d’Injustice 2, difficile de ramener un tel personnage dans le casting jouable, à moins de quelques machinations sur la continuité. Les comics ayant déjà exploré la période pré-Gods Among Us, allez savoir si cet Injustice 3 ne nous fera pas complètement basculer sur un autre univers.

Encore faut-il que ce troisième épisode existe bel et bien, et pour cela, rendez-vous aux Game Awards ?