Injustice 3 paraît de plus en plus probable avec une fuite qui suggère la présence de deux personnages au casting

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NetherRealm aurait tout intérêt à accorder une pause à la licence Mortal Kombat afin de repartir sur de meilleures bases après un Mortal Kombat 1 dont le support post-lancement n’a pas été très satisfaisant. L’autre option qui s’offre donc au studio, c’est donc un Injustice 3, dont les preuves de son existence ne cessent d’apparaître. Après un playtest qui pourrait concerner le jeu, on découvre maintenant via MP1st le nom de deux personnages qui pourraient être jouables dans cet épisode.

Injustice 2
Injustice 2 // Source : NetherRealm Studio

De la cascade à la pirouette scénaristique

Les indices se font de plus en plus nombreux autour d’Injustice 3, avec cette fois-ci le CV d’un cascadeur qui a déjà travaillé par le passé pour NetherRealm, et qui a mentionné l’existence de ce troisième épisode par erreur. Selon ce CV, il aurait travaillé aux côtés de Jake Huang, animateur et coordinateur de cascades pour la motion capture chez NetherRealm.

De quoi renforcer les suspicions, et si l’on imagine qu’Injustice 3 n’est pas une simple erreur de frappe (il aurait pu vouloir mentionner le deuxième épisode), c’est à cause des personnages sur lesquels ce cascadeur aurait travaillé : Supergirl et Batwoman.

La première n’a rien d’étonnant puisqu’elle était la figure centrale d’Injustice 2, laissant supposer que sa présence dans un troisième épisode est plus qu’acquise. Mais pour Batwoman, le mystère s’épaissit. Dans la continuité de l’univers d’Injustice, Batwoman est décédée des mains (ou plutôt des yeux) de Superman en tentant d’amener des renforts pour lutter contre l’ancien super-héros devenu tyrannique. Autrement dit, si Injustice 3 se déroule après les événements d’Injustice 2, difficile de ramener un tel personnage dans le casting jouable, à moins de quelques machinations sur la continuité. Les comics ayant déjà exploré la période pré-Gods Among Us, allez savoir si cet Injustice 3 ne nous fera pas complètement basculer sur un autre univers.

Encore faut-il que ce troisième épisode existe bel et bien, et pour cela, rendez-vous aux Game Awards ?

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Date de sortie : 18/05/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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