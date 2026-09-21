En plus d’un deuxième jeu et d’un anime, Lollipop Chainsaw aura aussi droit à son film

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Quand bien même le remaster de Lollipop Chainsaw a eu droit à son petit succès, y a-t-il vraiment un si grand public à aller chercher en multipliant les projets autour de la licence ? La question peut se poser et si l’annonce de Lollipop Chainsaw Back2Back pourra ravir les fans du premier épisode, on doute que la série soit si porteuse qu’elle mérite d’être déclinée sur d’autres médias (ce qui est le cas de moult adaptations aujourd’hui). Surtout lorsque l’on apprend qu’en plus d’un anime, un film est maintenant prévu.

Lollipop Chainsaw // Source : Dragami Games

Une préquelle au programme

Dragami Games va décidément tout faire pour maximiser les gains autour de Lollipop Chainsaw, et ce, qu’importe que Suda51 ne soit plus là pour chapeauter le projet. Alors qu’un anime est toujours prévu, du moins aux dernières nouvelles, Deadline nous apprend qu’un film en prise de vues réelles est également au programme pour la licence. Il s’agira d’un long-métrage « Rated-R », donc déconseillé aux moins de 17 ans, c’est-à-dire avec soit des insultes, soit beaucoup de sang et de violence, soit quelques images un peu olé-olé, soit tout ça combiné finalement. Il s’agira même d’une préquelle, dont l’histoire se déroulera avant les événements du premier jeu.

Aucune grosse major n’a récupéré le projet, mais Dragami Games entend s’entourer de plusieurs personnes venues de différents horizons (mais ne comptez pas sur James Gunn, scénariste du premier jeu), comme Joe Teng, PDG de Nada Holdings, ou encore Robert Franke, ancien producteur de ZDF Studios en Allemagne qui dirige maintenant un label indépendant nommé Orange Chariot.

Shohei Sato, président de Dragami Games, déclare :

« Nous sommes ravis de voir notre vision franchir une nouvelle étape importante avec le premier long métrage en prises de vues réelles de la franchise. Nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec une équipe internationale aussi expérimentée et passionnée, qui comprend ce qui rend Lollipop Chainsaw unique tout en saisissant l’opportunité de créer quelque chose de nouveau. »

À voir maintenant si ce projet aboutira ou s’il rejoindra la très longue liste des adaptations qui ne donnent plus de nouvelles.

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Jaquette de Lollipop Chainsaw RePOP
Lollipop Chainsaw RePOP
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Date de sortie : 12/09/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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