En plus d’un deuxième jeu et d’un anime, Lollipop Chainsaw aura aussi droit à son film

Une préquelle au programme

Dragami Games va décidément tout faire pour maximiser les gains autour de Lollipop Chainsaw, et ce, qu’importe que Suda51 ne soit plus là pour chapeauter le projet. Alors qu’un anime est toujours prévu, du moins aux dernières nouvelles, Deadline nous apprend qu’un film en prise de vues réelles est également au programme pour la licence. Il s’agira d’un long-métrage « Rated-R », donc déconseillé aux moins de 17 ans, c’est-à-dire avec soit des insultes, soit beaucoup de sang et de violence, soit quelques images un peu olé-olé, soit tout ça combiné finalement. Il s’agira même d’une préquelle, dont l’histoire se déroulera avant les événements du premier jeu.

Aucune grosse major n’a récupéré le projet, mais Dragami Games entend s’entourer de plusieurs personnes venues de différents horizons (mais ne comptez pas sur James Gunn, scénariste du premier jeu), comme Joe Teng, PDG de Nada Holdings, ou encore Robert Franke, ancien producteur de ZDF Studios en Allemagne qui dirige maintenant un label indépendant nommé Orange Chariot.

Shohei Sato, président de Dragami Games, déclare :

« Nous sommes ravis de voir notre vision franchir une nouvelle étape importante avec le premier long métrage en prises de vues réelles de la franchise. Nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec une équipe internationale aussi expérimentée et passionnée, qui comprend ce qui rend Lollipop Chainsaw unique tout en saisissant l’opportunité de créer quelque chose de nouveau. »

À voir maintenant si ce projet aboutira ou s’il rejoindra la très longue liste des adaptations qui ne donnent plus de nouvelles.