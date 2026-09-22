Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu

On précise que nous avons joué en streaming via le cloud sur une version PC en cours de développement.

Rayman prépare déjà son avenir

Il est vrai que beaucoup se sont demandé pourquoi Ubisoft s’est attaqué au remake d’un jeu aussi intemporel que Rayman Legends. Le gameplay et la direction artistique cartoon permise par l’UbiArt Framework sont autant de preuves que le titre reste, encore aujourd’hui, particulièrement moderne. Comme bon nombre de remakes de nos jours, Rayman Legends Retold constitue une base qu’Ubisoft souhaite employer pour remettre Rayman sur le devant de la scène auprès d’un nouveau public, tout en conservant les fondamentaux appréciés par les fans de longue date.

Car il existe bien une ambition plus large derrière le projet. D’après les nombreuses prises de parole des développeurs lors d’interviews (dont la nôtre), Retold représente ainsi une fondation pour l’avenir et pourrait permettre d’aller vers des expériences plus élaborées, potentiellement avec une orientation davantage tournée vers la 3D si le succès est au rendez-vous.

Bien que le risque semble bien calculé du côté d’Ubisoft, grâce à un jeu de base quasi parfait, on ne peut nier l’important travail de refonte et une certaine ambition pour développer davantage la narration, les lieux et les connexions entre les différents mondes. Sans oublier du contenu entièrement inédit que nous avons justement eu l’occasion d’essayer.

Malgré cette modernisation très clinquante, Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont conservé ce qui a fait le succès de Rayman Legends, à savoir son gameplay. Ayant nous-mêmes terminé le jeu de fond en comble en 2013, revenir plus de dix ans plus tard sur cette version procure à la fois une certaine nostalgie et un sentiment de nouveauté grâce à la nouvelle esthétique, mais aussi aux souvenirs qui se sont estompés avec le temps.

C’est en jouant à Rayman Legends Retold que l’on réalise à quel point le petit bonhomme blond nous manque. Comme pour un Mario, il est difficile de retrouver cette patte ailleurs. On retrouve ainsi une difficulté progressive et bien dosée, un rythme très soutenu, une grande fluidité dans les déplacements de Rayman, un level design aux petits oignons et énormément de contenu annexe. Aucune surprise de ce côté-là : Rayman Legends Retold maintient sa place au panthéon des jeux de plateforme.

Une nouvelle robe pour une formule toujours aussi efficace

Parmi les nouveautés, on constate une narration plus ambitieuse et plus cinématographique. Même s’il faudra juger de l’ensemble sur le jeu complet, il est intéressant de voir à quel point le scénario a été chamboulé, allant même jusqu’à ajouter un nouveau méchant masqué bien mystérieux. En revanche, ce que l’on apprécie déjà, ce sont les cinématiques qui enrichissent l’humour qui caractérise la franchise. On profite ainsi d’une meilleure mise en scène, mais surtout d’un doublage français complet. On peut déjà vous confirmer que celui-ci est d’excellente facture, même si l’on regrette un peu l’absence d’Emmanuel Garijo pour doubler le blondinet.

À titre d’exemple, l’introduction et l’épilogue du combat contre le boss El Luchador profitent admirablement de cette nouvelle direction qui fait davantage penser à un film d’animation. On ne serait d’ailleurs pas contre qu’Ubisoft imite Nintendo là-dessus. Les tableaux permettant autrefois de sélectionner les niveaux laissent désormais place à des hubs pour chaque monde. Ces derniers peuvent être explorés pour découvrir quelques secrets, tout en profitant justement de la 2.5D et des changements de plan.

En matière de gameplay, le principal ajout concerne les séquences en 3D à dos de dragon. Celles-ci prennent la forme d’un rail shooter où l’on tire des boules de feu avec la bestiole ailée, tantôt en 3D pure, tantôt en vue de dessus. On reste sur un défouloir assez court et sympathique, mais cela nous permet surtout de voir en action le moteur Snowdrop, qui est tout simplement bluffant. On signe tout de suite pour un Rayman en 3D avec ce rendu. Cette aventure à dos de dragon nous a ainsi fait faire le tour de la ville où l’on affronte le catcheur mexicain.

Plus globalement, le moteur maison d’Ubisoft permet d’afficher des arrière-plans beaucoup plus détaillés et vivants. On perd parfois en lisibilité avec la tonne de détails et d’effets, mais cela dépend vraiment des niveaux et de certains passages. Il est aussi peut-être un peu plus difficile de dénicher certains secrets dans les décors. Les éclairages gagnent également en finesse, en particulier lors des niveaux aquatiques, qui sont au passage sublimes. Finalement, tout sera une question de préférence par rapport à l’UbiArt, qui reste, de notre côté, une proposition bien plus unique et charmante. Néanmoins, cette esthétique modernisée n’a pas à rougir tant elle reste très qualitative.

Là où, en revanche, Ubisoft s’est bien inspiré de Nintendo, c’est en matière d’accessibilité. À tout moment dans les options, il est possible d’activer la bénédiction des fées de Betilla afin de flotter dans une bulle sans subir de dégâts. Il est possible de déclencher la bulle et de la désactiver à tout moment en pressant simplement la gâchette LT/L2. Même si notre ego nous a empêchés de l’utiliser, sachez que Betilla vous présentera cette mécanique si vous perdez trop souvent sur un même passage.

Du contenu inédit, mais encore un peu trop sage

On le savait déjà, mais Rayman Legends Retold est très loin du remake paresseux. Sans avoir pu l’essayer durant cette preview, rappelons que la campagne reste jouable jusqu’à quatre en coopération locale. De plus, le Kung Foot, mini-jeu incontournable à l’époque en local, revoit également ses ambitions à la hausse. On vous renvoie à notre précédente preview pour en savoir plus à ce sujet.

Nous aurons aussi droit à quatre nouveaux niveaux musicaux. Nous avons pu essayer celui de la Macarena, qu’Ubisoft a dévoilé récemment. Ces séquences profitent bien des décors en 3D, avec des changements de plan et de caméra bien inspirés. C’est en revanche un peu moins vrai pour le monde inédit, qui conserve une structure de niveaux assez classique.

Nous avons pu en accomplir deux (le premier et le troisième) et, malgré l’exploitation d’un nouveau pouvoir, on regrette que ces niveaux n’utilisent pas davantage la 2.5D ou les jeux de perspective. Sans doute que les développeurs n’ont pas souhaité trop s’éloigner de l’expérience de base, mais cela reste néanmoins dommage. Dans cet univers assez obscur, Rayman obtient ainsi un pouvoir de lumière. Celui-ci permet notamment de viser et de charger des rayons lumineux afin de purifier certaines zones ou d’ouvrir des passages.

Le level design reste ingénieux et offre un gameplay plus dynamique, puisqu’il faut souvent tirer avec précision durant les sauts, notamment sur des ronces pour les déployer, créant ainsi de nouvelles plateformes. Celles-ci se rétractent au bout d’un certain temps, il faut donc avoir un bon sens du timing et de l’anticipation. Enfin, le remake propose énormément de costumes à débloquer pour habiller les personnages. Même si nous n’avons pu prendre en main que Rayman ici, il retrouve ses costumes emblématiques comme Funky Rayman et, bien entendu, des collaborations internes avec des tenues inspirées de Splinter Cell ou encore d’Assassin’s Creed.

En marge de cette prise en main de Rayman Legends Retold, Ubisoft nous a également donné accès à la version remasterisée de Rayman Origins. Comme vous pouvez vous en douter, le titre n’a pas pris une ride. Il profite de quelques nouveaux contenus assez légers, comme des collectibles, mais c’est surtout le combo 4K/60 FPS qui lui fait le plus grand bien.

Il reste difficile encore de considérer cette réinterprétation comme indispensable tant le jeu de 2013 reste aujourd’hui parfaitement recommandable, mais Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ne se sont clairement pas contentés de lui offrir une simple cure de jouvence. Nouvelle direction artistique, narration plus présente, hubs, séquences à dos de dragon, niveaux musicaux inédits ou encore nouveau monde à découvrir. Les ajouts sont suffisamment nombreux pour donner une autre saveur à l’aventure, même si ce contenu inédit manque parfois encore d’un peu de folie dans son level design. Retold rappelle immédiatement pourquoi Rayman Legends reste une référence du jeu de plateforme. Son rythme, sa précision et son inventivité fonctionnent toujours aussi bien plus d’une décennie plus tard, au point de nous donner rapidement envie de replonger dans l’aventure malgré quelques réserves sur la lisibilité et une direction artistique que l’on trouve moins singulière que celle permise par l’UbiArt Framework. Avec Rayman Origins remasterisé inclus dans l’ensemble, Ubisoft semble en tout cas préparer avec sérieux le retour de sa mascotte. Reste maintenant à découvrir si l’intégralité du jeu saura maintenir ce niveau et, surtout, si cette fondation permettra réellement à Rayman de revenir durablement sur le devant de la scène.