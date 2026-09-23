SEGA aurait pu enterrer la licence Sonic, mais le premier film aurait sauvé le hérisson bleu

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Lorsque l’on voit SEGA mettre la gomme sur toutes les adaptations de Sonic au cinéma et à la télévision, difficile de se rappeler que la mascotte était en réelle perte de vitesse il y a de cela quelques années. Pourtant, selon Takashi Iizuka, qui est à la tête de Sonic Team, l’éditeur était prêt à laisser tomber son personnage culte avant que la première adaptation en long-métrage change la donne.

Film Sonic
Sonic: Le Film // Source : SEGA/Paramount

Le salut du hérisson est venu d’un autre média que le jeu vidéo

C’est du moins ce qu’il révèle auprès de One More Game dans une interview donnée durant le Tokyo Game Show. Takashi Iizuka est revenu sur les 35 ans de Sonic en expliquant qu’il voyait le personnage comme son propre enfant, avec qui il a connu des moments de joie, mais aussi des moments de galère. Il se souvient qu’à l’aube de cette décennie, les dirigeants chez SEGA étaient même prêts à se débarrasser du hérisson bleu qui est pourtant indissociable de l’image de la marque. Heureusement, le succès du premier film a tout changé :

« Il y a eu des bons moments, et d’autres plus difficiles… Durant ces derniers, la direction [de SEGA] m’a dit que nous devrions abandonner la la licence. J’ai dû me battre au sein de l’organisation pour la conserver aussi longtemps que possible. L’étape la plus marquante pour moi a été le premier film… il a connu un immense succès et a définitivement modifié l’avenir de la licence. »

Si on se souvient bien, c’était pourtant mal parti. Avec sa première bande-annonce, le film Sonic a vivement été moqué/critiqué en raison du design du personnage. SEGA et Paramount ont changé de trajectoire ici, et même avec un film sorti pendant que les salles fermaient à cause de la pandémie, le film a été un succès financier qui a donné naissance à ce que l’on appellera bientôt une quadrilogie.

Aujourd’hui, Takashi Iizuka précise que l’on aura droit à du Sonic tous les ans, que ce soit via un jeu ou une adaptation. Pour ce qui est des jeux, il précise qu’il veut désormais faire en sorte que les prochains épisodes possèdent une dimension narrative un peu plus solide. Sans doute avec un Sonic Frontiers 2 ?

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