268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger

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La restructuration qui est en train de s’opérer chez Xbox continue de faire des victimes. Ce matin même, on entendait quelques échos concernant la poursuite du projet « Reset » mené par le groupe, parce qu’il faut évidemment bien trouver comment gamifier une telle vague de licenciements pour la faire passer pour quelque chose de positif auprès du public. On parlait de fusions de studios, mais cette consolidation est loin de s’arrêter à cela et opère des changements pour le moins historiques.

Logo Xbox // Source : Xbox

Le prochain Halo sera développé par Activision

Commençons d’abord par le fait que Xbox vire dès aujourd’hui 268 personnes. Celles-ci entrent dans le compte des 3 200 licenciements annoncés pour cette année fiscale, et proviennent essentiellement des studios first party, ainsi que de Halo Studio. Car c’est le premier choc ici : Halo Studios n’existe désormais plus.

Enfin, à peine, puisque Matt Booty assure qu’une petite équipe de rescapés va maintenant assurer le suivi pour les jeux Halo déjà mis sur le marché, comme Campaign Evolved, qui est sorti il y a deux mois à peine.

Halo campaign evolved 1

Halo: Campaign Evolved // Source : Xbox

Le futur de Halo s’écrira maintenant du côté d’Activision, qui récupère la licence. Le prochain épisode de la saga sera apparemment développé par une nouvelle équipe constituée spécialement pour cette tâche, ce qui ne devrait retarder aucun plan concernant le futur de Call of Duty. On se doutait qu’avec le rachat d’Activision, ce futur était une hypothèse probable, mais c’est maintenant réel, l’éditeur de Call of Duty sera en charge de Halo.

Rare et World’s Edge poussés eux aussi chez l’éditeur

Plus surprenant, c’est Rare qui passe maintenant sous l’égide Activision. Un choix on ne peut plus étrange, même si Activision possède en son sein des licences quelque peu « Rare-friendly » si l’on peut dire, comme Crash Bandicoot et Spyro. On ne pourra pas dire que l’on a confiance en l’avenir de Rare via ce changement, même si celui-ci est de toute façon trouble depuis l’annulation d’Everwild.

World’s Edge rejoint aussi Activision, sans doute parce que Xbox ne savait pas vraiment où le caser à ce stade. Il s’agit là du studio derrière les Age of Empire (en partenariat avec Relic Entertainment), et sans vouloir être trop pessimistes, là aussi, on ne donne pas cher de la peau de cette équipe au sein des rangs d’un éditeur comme Activision.

Des fusions autour de Forza et Fallout

On continue dans les fusions, cette fois-ci avec Turn 10 qui est absorbé par Playground Games. L’équipe en charge des Forza Motorsport rejoint donc celle de Fable et Forza Horizon. Deux studios qui se connaissent bien et dont la fusion paraît logique sur le papier, même si l’on imagine qu’ici, Turn 10 est très minoritaire et est celui qui va le plus souffrir de cette nouvelle structure.

Bethesda va quant à lui pleinement intégrer Obsidian dans ses rangs. Cela fait suite à l’entente autour d’un partenariat conjoint à propos d’un nouveau jeu Fallout, annoncé il y a peu malgré les licenciements au sein du studio. Il est précisé que les licences existantes d’Obsidian comme Grounded sont comprises dans le lot. Mais avec cette fusion, n’espérez sans doute pas voir Obsidian travailler sur autre chose que des licences déjà installées, étant donné que le nouveau mot d’ordre de Bethesda est de se reconcentrer sur ses séries les plus fortes.

Ninja Theory n’est pas sauvé, Arkane Lyon est toujours en difficulté

En plus de tout cela, Matt Booty a l’air tout fier de nous rappeler que Compulsion et Double Fine volent désormais en solo, comme si Xbox ne les avait pas menacés de fermeture si un rachat de leur indépendance n’était pas possible. Il précise également qu’Undead Labs a bien trouvé un accord pour terminer son travail sur State of Decay 3, qui sortira bien sur le Game Pass dès le premier jour, dans le courant de l’année 2027. En réalité, Undead Labs est bien redevenu indépendant.

Et dans tout ça… Ninja Theory se dirige tout droit vers sa fermeture. Deux accords autour du studio seraient tombés à l’eau, et Xbox propose désormais de mettre fin à l’aventure, quelques mois après avoir présenté le prochain jeu Senua. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de ce projet, ni des équipes.

Le futur est tout aussi incertain chez Arkane Lyon. Booty déclare que les négociations vont continuer jusqu’à la fin de l’année, sans doute en raison des lois françaises qui empêchent Microsoft de plier boutique de la pire des façons. Le bilan à tirer de tout cela est que la restructuration ne fait que commencer chez Xbox, puisqu’il reste encore plus d’un millier de licenciements à annoncer. Mais il y avait toujours de la place et de l’argent pour un Hideo Kojima, rassurez-vous.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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