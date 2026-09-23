Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails

Xbox joue sur l’ambiguïté

Ces derniers mois, la stratégie multiplateformes de Xbox est pour le moins floue, le temps d’étudier à nouveau la stratégie pensée par Phil Spencer et Sarah Bond avant que ces derniers ne soient remplacés. Autrement dit, tout se fait au cas par cas pour le moment. Kotaku a alors voulu savoir ce qu’il en était du prochain StarCraft, jeu en monde ouvert prévu pour 2030. On sait que le jeu sortira également sur les consoles Xbox, et on imagine que par là, il faut entendre la prochaine génération (nom de code Helix). Ce qu’on ne savait pas encore, c’est si ce StarCraft sortira sur d’autres machines. Et à ce sujet, Xbox entretient un peu le flou.

Kotaku a demandé si ce StarCraft serait donc une exclusivité Xbox, ce à quoi un représentant de Blizzard a répondu que ce ne serait pas le cas. Mais il y a ici une subtilité : est-ce que cela veut dire que le jeu sortira sur la prochaine console PlayStation, ou tout simplement qu’il ne s’agit pas d’une exclusivité en raison de sa sortie sur PC ? Kotaku a donc demandé des précisions pour savoir si le jeu serait exclusif « sur consoles ». Xbox a juste répondu que décrire StarCraft en tant qu’exclusivité Xbox serait incorrect.

Voilà une manière de bien jouer sur les mots et d’éviter la question. Sans doute parce que la réponse n’est pas encore tout à fait connue, ou du moins pas ancrée dans le marbre, étant donné que la stratégie du groupe change tout le temps en ce moment.