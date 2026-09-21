Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.6 (Perle, nouveaux costumes, récompenses, événements…)

Aha se dévoile

Après une petite escapade dans une station balnéaire le temps de trouver un peu d’aide, l’Astral Express devra à nouveau se confronter à la Voracité et à la chute de Planarcadia.

Cette nouvelle quête devrait préparer l’arrivée d’Aha sous sa forme jouable, premier Aiôn que l’on pourra contrôler dans le jeu, même si cela attendra la version 4.7.

Les bannières de la version 4.6

Pour cette version 4.6, seul un personnage inédit sera proposé avec Perle, de type Glace et de la Voie de l’Allégresse. Elle est le personnage de soutien que la Voie attendait puisqu’elle sera particulièrement dans les équipes Allégresse, notamment en bloquant une partie des dégâts infligés aux alliés via son compte de Banger absolu.

Elle peut aussi désigner un personnage pour faire avancer son action en fonction du nombre de combattants issus de la Voie de l’Allégresse sur le terrain. Une fois cette compétence effectuée, l’attaque normale de Pearl est renforcée et va aussi soigner les alliés en enlevant leurs malus.

Perle sera disponible dès le début de la version 4.6 jusqu’à sa fin. Sa bannière sera active tout le long des deux phases. Dans la première phase, on retrouvera également Evanescia, tandis que la seconde mettra en avant Mortenax Blade.

Les événements de la version 4.6

Le premier événement sera nommé « Amour, Fantômes et Robots », et consistera en la gestion d’un atelier de robots avec des puzzles à accomplir tandis que certains personnages deviendront vos associés pour vous garantir quelques bonus.

Un autre événement vous proposera des combats spéciaux avec des personnages d’essai, dans lesquels vous devrez accomplir des objectifs bien particuliers pour obtenir toutes les récompenses.

Avis aux collectionneurs de mascottes trop mignonnes, on découvre ici un nouveau système pour recruter des petites boules de poils avec les boîtes mystères « Imagea Astraux ». Vous pourrez désormais avoir trois compagnons à vos côtés, et vous pourrez leur construire leur petite maison et les déposer dans un parc. Un événement sera donc logiquement consacré à ces créatures avec « Duo de choc interstellaire », où vous devrez participer à des matchs spéciaux avec ces mascottes.

On aura également droit à des costumes inédits avec celui de Hyacine et celui d’Evanescia. Pour une mise à jour de la Guerre des monnaies, il faudra malheureusement attendre la version 4.7, mais on y retrouvera de nouveaux personnages ainsi que des synergies inédites.

La collaboration avec Zenless Zone Zero se précise

Déjà annoncée par le passé, la collaboration entre Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero se précise dans un sens, puisque l’on sait quels personnages arriveront dans le premier jeu. Il s’agira donc d’Ellen et d’Astra Yao, dont on découvre quelques extraits de gameplay ici.

Même si l’on devine qu’Ellen est un personnage offensif tandis qu’Astra Yao servira sans doute de support, il faudra attendre avant d’en savoir plus étant donné que les deux personnages sortiront dans Honkai Star Rail lors de la version 4.8.

Les codes jades stellaires

Des codes pour obtenir des récompenses ont été distribués ce week-end, et ne sont valables que jusqu’à ce soir :

KA5SV3FJM7WX

7S4AD2X35NE3

MALSV2F247FP

Quand sortira la version 4.6 de Honkai Star Rail ?

La version 4.6 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 28 septembre prochain. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.