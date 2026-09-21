Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…

Un reset prometteur ?

Pour les joueurs de longue date, le passage à l’Unreal Engine 6 de Rocket League (actuellement sous Unreal Engine 3) représente une modernisation nécessaire et espérée, mais suscite aussi quelques craintes. Est-ce que Rocket League conservera ce ressenti qui a fait son succès ? Que ce soit sa physique, sa fluidité ou encore ses nombreuses possibilités de déplacement et de contrôle de balle.

Psyonix a tenu à nous rassurer en dévoilant une vidéo montrant les coulisses des premiers tests effectués par des joueurs professionnels, ceux qui sont en première ligne et maîtrisent le mieux le jeu. On apprend ainsi qu’en juin et août 2026, plusieurs joueurs ont pu tester le titre sous Unreal Engine 6 afin de partager leurs retours.

On y aperçoit notamment le Français Zen, sacré champion du monde en 2 contre 2 aux côtés du Belge Atow, expliquer que les développeurs prennent en compte leurs retours. De son côté, Vatira, l’un des joueurs français de la Karmine Corp, explique qu’il y a encore des choses à améliorer, mais que « c’est très intéressant et que cela annonce du bon pour la suite ».

La version Unreal Engine 6 est visiblement en plein peaufinage, d’où ces premières images de gameplay visibles uniquement à travers une caméra. Annoncé officiellement en mai dernier, le passage à l’Unreal Engine 6 est désormais fixé à 2027 sans plus de précisions. Même si la mise à jour graphique est importante, nous attendons énormément de la part des fonctionnalités. Notamment la création d’expériences personnalisée et plus poussées que sur le Steam Wokshop.

Une saison 24 riche en nouveautés

On en profite également pour rappeler les ajouts de la saison 24 de Rocket League qui débutera le 23 septembre à 18h. Parmi les plus intéressants, on retrouve le Duel d’honneur, qui permettra de défier directement un autre joueur en 1 vs 1 à l’issue d’une partie (pour régler les différents entre joueurs avec les fameux « viens en 1vs1 si tu dis que je suis nul »). Si le défi est accepté, les deux participants seront envoyés dans un nouveau match utilisant le même mode de jeu. Et il sera même possible de prendre ses pop corns et d’assister en mode spectateur à l’affrontement.

Psyonix fait également évoluer la gestion des objets avec l’Échange du marché noir. Il sera désormais possible d’échanger trois objets Marché noir possédés en double afin d’obtenir en retour un nouvel objet de cette rareté, ou une variante peinte encore absente de sa collection. La célébration de fin de partie sera elle aussi revue afin de davantage mettre en valeur le meilleur joueur, notamment en affichant son explosion de but derrière l’équipe sur le podium.

Autre nouveauté pratique : le tableau des scores devient personnalisable. Les joueurs pourront sélectionner quatre statistiques à afficher en complément du score, avec des configurations distinctes selon les modes de jeu. Comme pour Fortnite, le jeu profite actuellement de la collaboration avec Kingdom Hearts, tandis que celle avec Persona 5 débarquera le 25 septembre prochain.