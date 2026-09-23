À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés

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Lorsque Xbox autorise un studio comme Undead Labs à redevenir indépendant, n’allez pas croire que ces studios sont sauvés. Certains évitent peut-être le pire, mais les galères commencent pour Double Fine et Compulsion Games, mais aussi pour Undead Labs. Hier, on apprenait que le studio appartenait désormais à une partie de ses employés, et derrière la liesse qu’il pouvait y avoir suite à cette annonce, la réalité du milieu n’a pas tardé à revenir au galop, comme une bonne vieille gueule de bois.

State of Decay 3 // Source : Undead Labs

Une célébration de très courte durée

À l’image de Double Fine, Undead Labs ne pouvait pas redevenir indépendant sans faire des sacrifices au sein de son équipe. Quelques heures seulement après l’annonce du studio autour de son indépendance, on apprend en effet que celui-ci doit déjà procéder à des licenciements pour faciliter cette manœuvre. On ignore combien de personnes sont mises à la porte ici, même s’il est question d’un « nombre significatif » d’employés, selon un post publié sur LinkedIn :

« Malheureusement, nous disons aujourd’hui au revoir à un nombre significatif de nos collègues. Il est difficile de célébrer ce moment en sachant que toutes les personnes ayant contribué à nous mener jusqu’ici ne poursuivront pas l’aventure à nos côtés. »

State of Decay 3 avancera donc avec moins de personnes à ses commandes, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle. Malgré tout, le studio espère sortir le jeu dans le courant de l’année 2027. Du moins, à condition que cette nouvelle situation en indépendant ne se dégrade pas, et qu’un partenaire vienne réellement sauver la mise du studio.

Pour rappel, State of Decay 3 est prévu sur PC et Xbox Series (aussi via le Game Pass), mais également sur PlayStation 5.

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Jaquette de State of Decay 3
State of Decay 3
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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