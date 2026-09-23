À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés

Une célébration de très courte durée

À l’image de Double Fine, Undead Labs ne pouvait pas redevenir indépendant sans faire des sacrifices au sein de son équipe. Quelques heures seulement après l’annonce du studio autour de son indépendance, on apprend en effet que celui-ci doit déjà procéder à des licenciements pour faciliter cette manœuvre. On ignore combien de personnes sont mises à la porte ici, même s’il est question d’un « nombre significatif » d’employés, selon un post publié sur LinkedIn :

« Malheureusement, nous disons aujourd’hui au revoir à un nombre significatif de nos collègues. Il est difficile de célébrer ce moment en sachant que toutes les personnes ayant contribué à nous mener jusqu’ici ne poursuivront pas l’aventure à nos côtés. »

State of Decay 3 avancera donc avec moins de personnes à ses commandes, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle. Malgré tout, le studio espère sortir le jeu dans le courant de l’année 2027. Du moins, à condition que cette nouvelle situation en indépendant ne se dégrade pas, et qu’un partenaire vienne réellement sauver la mise du studio.

Pour rappel, State of Decay 3 est prévu sur PC et Xbox Series (aussi via le Game Pass), mais également sur PlayStation 5.