EA Sports FC 27 dévoile la deuxième Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la deuxième Team Of The Week. Comme chaque année, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Deuxième TOTW !
- Le gardien : Palmisani (82).
- La défense : Marquinhos (88), Miguel Gutierrez (82), Sterling (80), Delcroix (80) et Andersson (80).
- Le milieu de terrain : Salah (88), Semenyo (86), Tolisso (84), Moleiro (84), Groß (81), Holdt (81), Rosario (80), Reus (80), Moylan (80), et Hahn (80).
- L’attaque : Olise (91), Raphinha (89), Wilson (89), Muriqi (83), David (82), Hadj Moussa (80) et Rodirguez (80).
EA Sports FC 27 sortira le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.