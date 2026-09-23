L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2

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L’Ombre du Mordor aura su marquer les esprits à sa sortie, et pas que ceux qui attendaient un bon jeu estampillé Seigneur des Anneaux. Le jeu est resté dans les annales grâce à son système Nemesis, qui permettait de se créer de vrais ennemis mortels qui venaient nous traquer. Une fonctionnalité saluée, parfois imitée, mais jamais vraiment reproduite en raison d’un brevet déposé par Warner Bros, que l’entreprise n’a jamais réutilisé ensuite. On pourra néanmoins retrouver les deux jeux de la saga très prochainement, et ce via un portage Switch 2.

L'Ombre du Mordor // Source : Aspyr

Un pack regroupant les deux jeux est en promo pour le lancement

L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre reviennent sur la console de Nintendo, et c’est encore une fois Aspyr qui est aux commandes. Le studio spécialisé (et décrié) pour ses multiples remasters a déjà mis un pied dans la Terre du Milieu après ses multiples jeux Star Wars, puisqu’il a récemment accouché d’une nouvelle version du jeu Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord.

On le retrouve donc derrière cette ressortie des deux jeux d’action, qui arrivent dans des éditions complètes avec tous les DLC. On ignore pour l’instant les spécificités du portage d’un point de vue technique. Ce serait l’occasion idéale d’amener plus de fluidité aux deux expériences, mais avec Aspyr, mieux vaut revoir quelques attentes à la baisse sur ce point.

L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre sortiront tous les deux sur Nintendo Switch 2 le 30 septembre. Si chaque jeu sera vendu séparément, un bundle sera également proposé. Pour les précommandes, ce pack regroupant les deux jeux est affiché à 34,99 €. Mais après sa sortie, il faudra doubler la mise avec un pack vendu au prix fort, à 69,99 €. Pour deux jeux sortis il y a maintenant près d’une décennie, et avec un portage qui semble assurer le service minimum, ça fait mal.

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Date de sortie : 10/10/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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