L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2

Un pack regroupant les deux jeux est en promo pour le lancement

L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre reviennent sur la console de Nintendo, et c’est encore une fois Aspyr qui est aux commandes. Le studio spécialisé (et décrié) pour ses multiples remasters a déjà mis un pied dans la Terre du Milieu après ses multiples jeux Star Wars, puisqu’il a récemment accouché d’une nouvelle version du jeu Le Seigneur des Anneaux : La Guerre du Nord.

On le retrouve donc derrière cette ressortie des deux jeux d’action, qui arrivent dans des éditions complètes avec tous les DLC. On ignore pour l’instant les spécificités du portage d’un point de vue technique. Ce serait l’occasion idéale d’amener plus de fluidité aux deux expériences, mais avec Aspyr, mieux vaut revoir quelques attentes à la baisse sur ce point.

L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre sortiront tous les deux sur Nintendo Switch 2 le 30 septembre. Si chaque jeu sera vendu séparément, un bundle sera également proposé. Pour les précommandes, ce pack regroupant les deux jeux est affiché à 34,99 €. Mais après sa sortie, il faudra doubler la mise avec un pack vendu au prix fort, à 69,99 €. Pour deux jeux sortis il y a maintenant près d’une décennie, et avec un portage qui semble assurer le service minimum, ça fait mal.