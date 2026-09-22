Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés

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La poursuite du grand « Reset » du côté de chez XBOX a créé des remous au sein d’énormément de studios. Parmi les victimes de cette deuxième vague, on retrouve Undead Labs, le studio a l’origine de la série State of Decay. La structure annonce avoir officiellement finalisé sa séparation avec Xbox et fonctionne désormais comme une entreprise indépendante détenue par ses propres employés. Ce changement de propriétaire ne remet cependant pas en cause State of Decay 3. Le jeu poursuit son développement et reste attendu en 2027 sur PC et consoles, tout en étant toujours prévu dans le Game Pass dès sa sortie.

Undead Labs retrouve son indépendance huit ans après son rachat

Microsoft avait annoncé en juillet qu’Undead Labs faisait partie des studios amenés à quitter Xbox Game Studios dans le cadre de sa profonde restructuration. À l’époque, le constructeur indiquait que l’entreprise avait trouvé un accord concernant une nouvelle structure destinée à financer et poursuivre le développement de State of Decay 3.

On sait désormais que le studio sera finalement détenu par ses employés. Pour Philip Holt, son dirigeant, cette indépendance doit permettre à Undead Labs de se rapprocher davantage de sa communauté et de concentrer ses efforts sur la conception de ses jeux (même si l’on imagine qu’il n’a pas eu trop le choix).

L’indépendance nous rapproche de notre communauté et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte le plus : créer les meilleurs jeux possibles et continuer à mériter le soutien des personnes qui choisissent de passer leur temps avec nous.

Cette séparation met fin à huit années passées directement sous le giron de Microsoft. Les deux sociétés entretenaient toutefois une relation bien plus ancienne. En effet, le premier State of Decay était déjà sorti en partenariat avec Microsoft en 2013, avant que le constructeur ne rachète officiellement Undead Labs en juin 2018.

Le changement de statut ne semble pas modifier la feuille de route de State of Decay 3. Undead Labs confirme que le jeu est actuellement en phase d’alpha et que l’équipe travaille toujours dans l’objectif de lancer une bêta fermée avant la fin de l’année 2026.

State of Decay 3 reste donc attendu en 2027 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam et Xbox sur PC. Il sera également disponible dès son lancement dans le Game Pass, signe que la collaboration entre Microsoft et Undead Labs se poursuivra malgré l’indépendance retrouvée du studio.

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Jaquette de State of Decay 3
State of Decay 3
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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