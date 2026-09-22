Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés

Undead Labs retrouve son indépendance huit ans après son rachat

Microsoft avait annoncé en juillet qu’Undead Labs faisait partie des studios amenés à quitter Xbox Game Studios dans le cadre de sa profonde restructuration. À l’époque, le constructeur indiquait que l’entreprise avait trouvé un accord concernant une nouvelle structure destinée à financer et poursuivre le développement de State of Decay 3.

On sait désormais que le studio sera finalement détenu par ses employés. Pour Philip Holt, son dirigeant, cette indépendance doit permettre à Undead Labs de se rapprocher davantage de sa communauté et de concentrer ses efforts sur la conception de ses jeux (même si l’on imagine qu’il n’a pas eu trop le choix).

L’indépendance nous rapproche de notre communauté et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte le plus : créer les meilleurs jeux possibles et continuer à mériter le soutien des personnes qui choisissent de passer leur temps avec nous.

Cette séparation met fin à huit années passées directement sous le giron de Microsoft. Les deux sociétés entretenaient toutefois une relation bien plus ancienne. En effet, le premier State of Decay était déjà sorti en partenariat avec Microsoft en 2013, avant que le constructeur ne rachète officiellement Undead Labs en juin 2018.

Le changement de statut ne semble pas modifier la feuille de route de State of Decay 3. Undead Labs confirme que le jeu est actuellement en phase d’alpha et que l’équipe travaille toujours dans l’objectif de lancer une bêta fermée avant la fin de l’année 2026.

State of Decay 3 reste donc attendu en 2027 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam et Xbox sur PC. Il sera également disponible dès son lancement dans le Game Pass, signe que la collaboration entre Microsoft et Undead Labs se poursuivra malgré l’indépendance retrouvée du studio.