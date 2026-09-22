Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme

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N’allez pas croire qu’avec les 1 600 licenciements survenus au début de l’été, le pire était passé chez Xbox. Asha Sharma en prévoit 1 600 autres d’ici les prochains mois, sans que l’on sache sur qui le couperet va tomber. De quoi créer un climat très peu serein au sein des équipes. On pourrait avoir un début de réponse dans les heures ou les jours à venir selon plusieurs sources, dont The Information qui révèle quelques détails importants.

Le nouveau logo Xbox // Source : Xbox

Blizzard serait en danger

Selon les sources du site, Xbox s’apprêterait donc à licencier une nouvelle fois au sein de ses équipes, ce qui entre dans le cadre de la suppression de 3 200 postes au cours de cette année fiscale. The Information parle surtout ici de « consolidation », et de fusion de studios à venir, sans vraiment dire lesquels.

Si des bruits de couloir circulent en ce moment sur l’identité des studios concernés, on évitera de trop spéculer pour le moment tout en se limitant aux sources fiables, comme Jason Schreier qui indique au micro du podcast 8-4 Play (relayé sur ResetEra) que Blizzard pourrait être la cible de licenciements après avoir été épargné il y a quelques mois. Une décision qui ferait sans doute beaucoup jazzer après une BlizzCon pourtant réussie, qui a révélé de nombreux projets chez l’éditeur, dont un Diablo V et un StarCraft.

Pour le moment, peu d’autres détails sont connus, mais toutes les sources s’accordent à dire que ce chamboulement est imminent. Pour rappel, on ignore encore ce qu’il va arriver à Arkane Lyon, qui a été placé dans une situation difficile lors de la dernière restructuration. Double Fine et Compulsion Games ont été capables de racheter leur indépendance tandis que Ninja Theory et Undead Labs ont été revendus à des tiers encore inconnus. L’hécatombe ne fait donc que commencer chez Xbox.

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