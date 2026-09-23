Suite aux fusions et aux reventes, il ne reste plus que 3 Xbox Game Studios majeurs nommés comme tels

Une entité cannibalisée par Activision et Bethesda

Les annonces formulées par Xbox hier font prendre conscience que la branche Xbox Game Studios hors Activision et Blizzard (donc principalement pré-2022) n’existe désormais presque plus. Turn 10 a été absorbé par Playground ; Undead Labs, Compulsion Games et Double Fine sont redevenus indépendants ; Obsidian fait maintenant partie des rangs de Bethesda ; Ninja Theory se dirige tout droit vers sa fermeture ; Rare et World’s Edge répondent maintenant à Activision.

Reste le cas Halo Studios, mais qui a été réduit à une petite équipe en charge d’assurer le suivi des jeux déjà sortis. On imagine qu’il finira par être complètement absorbé par Activision d’ici peu. On pourrait ajouter à cela que Mojang est désormais une entité un peu à part puisque Asha Sharma a décidé il y a peu que ce studio répondrait directement à ses directives.

Si l’on fait les comptes, en dehors de Xbox Game Studios Publishing qui est un studio de support qui travaille souvent avec des partenaires tiers, il ne nous reste donc plus que The Coalition, Playground Games et inXile Entertainment. Certains anciens Xbox Game Studios sont encore vivants, mais ne sont plus qualifiés comme tels. Ces 3 studios restants partagent tous un point commun : ils s’apprêtent à sortir un projet qui a demandé des années de travail. Le premier sortira bientôt Gears of War: E-Day, tandis que le deuxième tente de voir le bout du projet Fable, alors que le dernier espère sortir Clockwork Revolution d’ici 2027.

Qu’adviendra-t-il du trio restant ?

Alors forcément, on en vient à se demander si ces trois studios restants ne sont pas tout simplement en état de sursis le temps que les jeux en question sortent. Xbox doit encore licencier plus de centaines de personnes d’ici la fin de l’année fiscale, ce qui n’est pas de bon augure pour The Coalition et Playground Games, dont les résultats seront déterminants pour leur survie. Enfin, pas vraiment, puisque cette industrie nous a aussi habitués au fait qu’il importe peu qu’un studio accouche d’un succès ou non : les licenciements peuvent arriver dans n’importe quel cas de figure.

Cette restructuration nous montre en tout cas qu’une partie de l’héritage Phil Spencer pré-acquisition de Bethesda, et que l’avenir des Xbox Game Studios pourrait se limiter à Activision-Blizzard et à Bethesda dans un futur plus ou moins proche. Un cas d’école sur les conséquences d’une consolidation de l’industrie qui a définitivement changé le visage du secteur.