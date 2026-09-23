Suite aux fusions et aux reventes, il ne reste plus que 3 Xbox Game Studios majeurs nommés comme tels

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

La grande restructuration opérée par Xbox depuis quelques mois a mis à la porte plus d’un millier de personnes, tout en bouleversant complètement l’organigramme du groupe. Et plus particulièrement des Xbox Game Studios. Il s’agit là des studios qui opèrent directement sous le commandement de Xbox, là où les studios compris dans Activision et Bethesda sont des cas plus à part. Pour ce qui est des véritables Xbox Game Studios, les derniers changements nous permettent de nous rendre compte qu’il n’en existe désormais que 3.

Le logo Xbox // Source : Microsoft

Une entité cannibalisée par Activision et Bethesda

Les annonces formulées par Xbox hier font prendre conscience que la branche Xbox Game Studios hors Activision et Blizzard (donc principalement pré-2022) n’existe désormais presque plus. Turn 10 a été absorbé par Playground ; Undead Labs, Compulsion Games et Double Fine sont redevenus indépendants ; Obsidian fait maintenant partie des rangs de Bethesda ; Ninja Theory se dirige tout droit vers sa fermeture ; Rare et World’s Edge répondent maintenant à Activision.

Reste le cas Halo Studios, mais qui a été réduit à une petite équipe en charge d’assurer le suivi des jeux déjà sortis. On imagine qu’il finira par être complètement absorbé par Activision d’ici peu. On pourrait ajouter à cela que Mojang est désormais une entité un peu à part puisque Asha Sharma a décidé il y a peu que ce studio répondrait directement à ses directives.

Si l’on fait les comptes, en dehors de Xbox Game Studios Publishing qui est un studio de support qui travaille souvent avec des partenaires tiers, il ne nous reste donc plus que The Coalition, Playground Games et inXile Entertainment. Certains anciens Xbox Game Studios sont encore vivants, mais ne sont plus qualifiés comme tels. Ces 3 studios restants partagent tous un point commun : ils s’apprêtent à sortir un projet qui a demandé des années de travail. Le premier sortira bientôt Gears of War: E-Day, tandis que le deuxième tente de voir le bout du projet Fable, alors que le dernier espère sortir Clockwork Revolution d’ici 2027.

Qu’adviendra-t-il du trio restant ?

Alors forcément, on en vient à se demander si ces trois studios restants ne sont pas tout simplement en état de sursis le temps que les jeux en question sortent. Xbox doit encore licencier plus de centaines de personnes d’ici la fin de l’année fiscale, ce qui n’est pas de bon augure pour The Coalition et Playground Games, dont les résultats seront déterminants pour leur survie. Enfin, pas vraiment, puisque cette industrie nous a aussi habitués au fait qu’il importe peu qu’un studio accouche d’un succès ou non : les licenciements peuvent arriver dans n’importe quel cas de figure.

Cette restructuration nous montre en tout cas qu’une partie de l’héritage Phil Spencer pré-acquisition de Bethesda, et que l’avenir des Xbox Game Studios pourrait se limiter à Activision-Blizzard et à Bethesda dans un futur plus ou moins proche. Un cas d’école sur les conséquences d’une consolidation de l’industrie qui a définitivement changé le visage du secteur.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails

pc
Le prochain StarCraft en monde ouvert ne sera pas exclusif à Xbox, sans que Blizzard n’entre dans les détails

SEGA aurait pu enterrer la licence Sonic, mais le premier film aurait sauvé le hérisson bleu

Film Sonic

Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu

pc xbox series
Le directeur narratif de Gears of War: E-Day a été mis à la porte quelques jours avant le lancement du jeu

À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés

pc ps5 xbox series
À peine redevenu indépendant, Undead Labs (State of Decay 3) doit licencier un certain nombre de ses employés
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

The Blood of Dawnwalker recevra son premier gros patch en octobre, un mode New Game+ est à l’étude
pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-lacra
L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2
pc ps4 xbox one ps3 xbox 360
L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre amènent la Terre du Milieu sur Switch 2
Aniimo se lance aujourd’hui également sur mobiles, tous les détails de cette première mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
pc ps5 xbox series
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
xbox series
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
Injustice 3 paraît de plus en plus probable avec une fuite qui suggère la présence de deux personnages au casting
ios android ps4 xbox one
Injustice 2
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
xbox series
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
ps5
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
pc ps5 xbox series switch 2
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
En plus d’un deuxième jeu et d’un anime, Lollipop Chainsaw aura aussi droit à son film
pc ps5 xbox series switch switch 2
En plus d’un deuxième jeu et d’un anime, Lollipop Chainsaw aura aussi droit à son film
Le frénétique Ball x Pit relancera ses béboules le 12 novembre avec l’extension « Baboulone Émergée »
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Le frénétique Ball x Pit relancera ses béboules le 12 novembre avec l’extension « Baboulone Émergée »
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.6 (Perle, nouveaux costumes, récompenses, événements…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.6 (Perle, nouveaux costumes, récompenses, événements…)
Si CD Projekt Red a basculé sur l’Unreal Engine 5 pour The Witcher 4, ce n’est pas à cause du lancement raté de Cyberpunk 2077
Si CD Projekt Red a basculé sur l’Unreal Engine 5 pour The Witcher 4, ce n’est pas à cause du lancement raté de Cyberpunk 2077
Le film Resident Evil de Zach Cregger réalise le meilleur lancement pour la saga au cinéma
Le film Resident Evil de Zach Cregger réalise le meilleur lancement pour la saga au cinéma
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games atténue la visibilité des traînées bleues grâce à son dernier patch
ps5
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games atténue la visibilité des traînées bleues grâce à son dernier patch
Une démo de Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible juste avant la sortie du jeu
pc ps5 xbox series switch
Une démo de Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible juste avant la sortie du jeu
Cairn vous invite a reprendre votre ascension dès le 29 octobre avec son premier DLC gratuit
pc ps5
Cairn vous invite a reprendre votre ascension dès le 29 octobre avec son premier DLC gratuit
Stellar Blade est à l’essai sur Switch 2 le temps d’une démo et nous montre son dernier costume lié à Bayonetta
pc ps5 switch 2
Stellar Blade est à l’essai sur Switch 2 le temps d’une démo et nous montre son dernier costume lié à Bayonetta
Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA
Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 septembre (Control: Resonant, Silent Hill: Townfall…)
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 septembre (Control: Resonant, Silent Hill: Townfall…)
Hideo Kojima livre des détails sur la transition de Physint vers Xbox tandis que Kojima Productions réagit au rapport de Bloomberg
Hideo Kojima livre des détails sur la transition de Physint vers Xbox tandis que Kojima Productions réagit au rapport de Bloomberg