The Blood of Dawnwalker recevra son premier gros patch en octobre, un mode New Game+ est à l’étude

Un mode encore plus facile arrive

On ne connaît pas encore la totalité du patch note de cette première mise à jour massive pour The Blood of Dawnwalker, mais selon son réalisateur Konrad Tomaszkiewicz, elle devrait arriver dès le début du mois d’octobre. Au programme, des changements concernant la visée des ennemis pour passer plus facilement de l’un à l’autre, mais aussi des ajustements pour rendre la fuite un peu plus aisée si vous ne souhaitez pas combattre. On nous promet également un nouveau mode de difficulté, qui va être encore plus simple que le mode Histoire du jeu. Celui-ci sera renommé pour l’occasion, tandis que le nouveau mode adoptera ce nom.

Ce patch ajoutera d’autres choses en fonction des premiers retours sur le jeu, mais ce n’est pas avec lui que vous aurez droit à un mode New Game+. Pour autant, l’idée trotte dans la tête du studio, et si son réalisateur ne veut pas trop en dire pour le moment, on devrait voir ce mode arriver tôt ou tard :

« Il y a une possibilité, mais je ne veux pas encore en parler. Nous allons faire le point avec notre équipe d’édition et, si je vous en dis plus, ils me tueront. »

N’hésitez pas à consulter nos guides de The Blood of Dawnwalker pour en savoir plus sur le jeu.