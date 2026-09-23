The Blood of Dawnwalker recevra son premier gros patch en octobre, un mode New Game+ est à l’étude

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Rebel Wolves a déjà les yeux tournés vers la suite de The Blood of Dawnwalker, fort du succès de ce premier opus. Pour autant, le travail n’est pas encore tout à fait terminé sur le jeu étant donné que quelques correctifs sont encore attendus afin de rendre l’expérience plus satisfaisante. Le studio polonais a indiqué auprès d’Eurogamer que la première mise à jour majeure du titre était en chemin, et elle se concentrera surtout sur les combats.

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Lacra dans The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Un mode encore plus facile arrive

On ne connaît pas encore la totalité du patch note de cette première mise à jour massive pour The Blood of Dawnwalker, mais selon son réalisateur Konrad Tomaszkiewicz, elle devrait arriver dès le début du mois d’octobre. Au programme, des changements concernant la visée des ennemis pour passer plus facilement de l’un à l’autre, mais aussi des ajustements pour rendre la fuite un peu plus aisée si vous ne souhaitez pas combattre. On nous promet également un nouveau mode de difficulté, qui va être encore plus simple que le mode Histoire du jeu. Celui-ci sera renommé pour l’occasion, tandis que le nouveau mode adoptera ce nom.

Ce patch ajoutera d’autres choses en fonction des premiers retours sur le jeu, mais ce n’est pas avec lui que vous aurez droit à un mode New Game+. Pour autant, l’idée trotte dans la tête du studio, et si son réalisateur ne veut pas trop en dire pour le moment, on devrait voir ce mode arriver tôt ou tard :

« Il y a une possibilité, mais je ne veux pas encore en parler. Nous allons faire le point avec notre équipe d’édition et, si je vous en dis plus, ils me tueront. »

N’hésitez pas à consulter nos guides de The Blood of Dawnwalker pour en savoir plus sur le jeu.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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