Avec la mise à jour 1.1 de Genshin Impact, l’évènement Astres évanouis propose un nouveau type d’épreuve : la récupération de débris de météorite. C’est le principal composant de la deuxième partie de cet event, surnommée Astres chimériques. On vous a préparé un petit guide dédié pour savoir tout ce qu’il faut faire et surtout ce que cela rapporte (et cela rapporte beaucoup de primogemmes et de moras).

Comment débloquer la récupération de débris de météorite dans Genshin Impact ?

Tout d’abord, sachez qu’il faut au moins attendre le mercredi 18 novembre à 4h du matin pour pouvoir passer à la deuxième phase de l’event Astres évanouis. Il faut donc également au moins un niveau d’aventure 20 et avoir fait la première partie de la quête. Genshin Impact vous donne alors une nouvelle quête d’histoire nommée « Les choses s’aggravent ».

Rien de très compliqué, vous devez visiter des personnages éparpillés à Mondstadt et aussi à Liyue. Mais les choses deviennent intéressantes lors de l’étape près de l’Auberge Wangshu. En effet, Genshin Impact en profite pour faire un petit tutoriel de la fameuse épreuve. Bonne nouvelle, ces deux essais ne demandent pas d’utiliser de la résine, mauvaise nouvelle, ils ne rapportent pas grand chose et ne comptent pas dans le total.

Une fois que vous avez terminé (les explications sont un peu plus loin dans cet article), vous retournez faire votre rapport à Mondstadt et Mona vous montrera le lieu où vous pourrez la retrouver pendant la durée de l’évènement qui se terminera le 30 novembre à 4h du matin.

Quel est le principe de l’épreuve ?

Quand un débris est activé, vous avez 10 minutes pour faire monter la progression de la récupération. Dans les faits, il faut vaincre des ennemis à proximité du débris pour faire grimper la jauge. Un cercle délimite la zone précise où vous pouvez les affronter. Attention, si vous quittez ce cercle, la jauge se met à redescendre au bout de quelques secondes donc pensez à faire des réserves de soin puisqu’il sera compliqué de se mettre à l’abri.

Le logo d’un élément s’affiche au dessus du débris de météorite. Cela veut dire qu’un certain nombre d’ennemis sera lié à cet élément mais aussi que cet élément sera régulièrement appliqué à l’ensemble des adversaires. Vous pouvez donc en profiter pour attaquer avec un autre élément et provoquer une réaction. Malheureusement, l’élément ne s’affiche qu’une fois l’épreuve lancée ce qui fait que vous ne pouvez pas composer votre équipe en fonction de cela.

Où trouver des récupérations de débris de météorite ?

Pour savoir où aller, il faut aller consulter Mona à Mondstadt entre Ventlevé et la Côte du Faucon. Heureusement, terminer la quête a débloqué un téléporteur temporaire qui permet de se téléporter directement sur elle.

Parlez-lui et choisissez « Astromancie » pour qu’elle ajoute 4 épreuves de récupérations de météorite sur votre carte. Ces points seront aléatoires mais assez proches comme dans l’exemple ci-dessous.

Quand vous avez terminé les quatre points, vous pouvez retourner voir Mona pour lui demander une nouvelle série de récupération. L’évènement ne semble pas avoir de temps de récupération autre que la recharge de résine originelle.

Comment fonctionne la récupération de débris de météorite après la quête ?

Sachez avant de commencer qu’une récupération demande l’utilisation de 20 résines originelles. Veillez à avoir ce qu’il faut pour pouvoir récupérer les récompenses. Une fois que vous avez vos points sur la carte, vous pouvez vous y rendre pour activer un débris. A ce moment-là, le jeu vous demande de choisir le niveau souhaité pour les ennemis à affronter, ce qui a une incidence sur les récompenses.

Fragments :

Niveau conseillé : 55

EXP d’Aventure : 100

EXP d’Affinité : 15

Énergie supernova : 35

Noyaux :

Niveau conseillé : 65

EXP d’Aventure : 100

EXP d’Affinité : 20

Énergie supernova : 40

Écorces :

Niveau conseillé : 75

EXP d’Aventure : 100

EXP d’Affinité : 20

Énergie supernova : 45

Quelles sont les récompenses de la récupération de débris de météorite ?

En plus de toute l’énergie à récupérer pour dépenser dans la boutique, l’épreuve est très intéressante pour ses récompenses :

Terminer 5 fois : 30 primogemmes, 20 000 moras et 10 Mucus de blob

Terminer 10 fois : 30 primogemmes, 20 000 moras et 10 Masques sales

Terminer 15 fois : 30 primogemmes, 20 000 moras et 10 Parchemins sigillés

Terminer 20 fois : 30 primogemmes, 20 000 moras et 10 Pointes de flèches aiguisées

Terminer 25 fois : 30 primogemmes, 20 000 moras et 10 Insignes de corbeau en argent

Terminer 30 fois : 30 primogemmes, 20 000 moras et 10 Insignes de sergent

La récupération de débris de météorite dans le Pass de bataille

Si vous souhaitez faire monter le niveau de votre Pass de bataille, sachez que la récupération de débris de météorite rapporte quelques points. Plus précisément, on retrouve une quête liée dans la section des quêtes mensuelles : « Récupérer 18 écorces de météorites ». Elle rapporte 2250 points d’expérience de Pass de bataille et demande réussir un total de 18 récupérations de débris de météorites.

Il semble y avoir un problème de texte, au moins en français et comme souvent dans Genshin Impact. Si la mission vous demande de récupérer 18 écorces, cela n’a aucun lien avec le niveau de la récupération, elles comptent toutes. Et l’autre quête des 6 noyaux n’avance pas du tout si vous réussissez des épreuves au niveau 65. On suppose que cela concerne plutôt l’épreuve débloquée pendant la phase 3 de l’évènement.

Autre chose étrange, le compte à rebours pour boucler la quête se termine le 6 décembre à 4h alors que l’épreuve ne sera disponible qu’au jusqu’au 30 novembre (également à 4h). Bref, méfiez-vous et visez plutôt les 18 pour le 30 novembre.

Si vous souhaitez d’autres conseils sur le jeu, vous pouvez consulter notre soluce complète de Genshin Impact. On vous y propose des guides des personnages ou encore des informations sur le Brutocollinus étrange.