Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.5 (Linnea, nouvelle zone à Mondstadt…)

Un tour dans l’espace

Cette nouvelle mise à jour de Genshin Impact nous promet d’explorer encore plus Mondstadt, qui aura enfin droit à une extension avec un port qui sera ouvert au nord de la région.

Mais ce n’est pas là-bas que les choses vont le plus se gâter, puisque l’on peut voir qu’une nouvelle quête nous entraînera dans le Temple de l’Espace, une zone très énigmatique ayant un lien avec Asmodée, et qui reproduit certains décors de plusieurs régions du jeu, de Liyue à Sumeru, avec un nouveau boss à la clé. De quoi nous permettre d’en apprendre un peu plus sur les événements de l’introduction du jeu (et plus de cinq ans après, ce n’est pas trop tôt).

Les bannières de la version 6.5

Durant cette mise à jour, seul un nouveau personnage sera introduit. Il s’agit de Linnea, l’un des seuls personnages originaires de la région de Snezhnaya. Cette nouvelle archère 5 étoiles sera de type Géo et sera essentiellement utile pour renforcer la réaction de Sélénocristallisation. Elle invoquera Lumi, un petit compagnon en combat, qu’elle pourra nourrir pour qu’il inflige de plus gros dégâts, tandis que son déchaînement élémentaire va permettre de soigner l’équipe.

Linnea sera disponible dans la première bannière d’invocation de la version 6.5, aux côtés de Chasca qui fera son retour. Pour la deuxième partie de la mise à jour, Nefer et Lauma pourront être invoquées. De plus, une bannière spéciale mettant en avant des personnages de Fontaine sera disponible. On y retrouvera Emilie, Clorinde, Navia, Sigewinne et Lyney.

Les événements de la version 6.5

Pour ce qui est des événements spéciaux de cette mise à jour, il faudra repasser par Nod-Krai, là où sera organisée une exposition commerciale de la Guilde Voynich, donnant accès à plusieurs mini-jeux.

L’un d’entre eux demandera de placer des machines au bon endroit pour arrêter des vagues ennemies ; un autre nous fera éviter des cubes d’énergie en jouant avec les éléments Pneuma/Ousia ; un dernier nous fera combattre des ennemis le plus rapidement possible pour activer des tirs de soutien, capables d’éliminer beaucoup de monstres. Finir tout ça vous permettra d’obtenir un exemplaire de Jahoda.

Un autre événement sera centré sur un « tournage » de films, demandant d’accomplir certains mouvements devant la caméra. De retour à Mondstadt, vous participerez à un événement où vous devrez cibler des objectifs sur votre map, en étant le plus proche possible de la bonne position.

Les codes primo-gemmes

Lors de la présentation de cette mise à jour 6.5, des codes à durée limitée ont été partagés. Les voici :

LinneaClassTime

TempleofSpace

Scaleblade

Quand sortira la version 6.5 de Genshin Impact ?

La version 6.4 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 8 avril aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.