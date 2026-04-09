Avec seulement trois titres, Hazelight Studios (Split Fiction) a vendu plus de 50 millions de jeux

Que des succès sur ses trois derniers jeux

Hazelight Studios est aujourd’hui fier d’annoncer que le total de ventes de ses trois derniers jeux a dépassé la barre des 50 millions de copies écoulées. Cela comprend en premier A Way Out, qui s’est vendu à hauteur de 13 millions d’exemplaires, ce qui n’est finalement rien en comparaison au jeu suivant.

It Takes Two, l’un des plus gros succès de ces dernières années, culmine quant à lui à 30 millions de jeux vendus depuis son lancement. Un score tout bonnement incroyable puisqu’il s’agit bien là de jeux vendus selon le studio, pas du nombre de joueurs et de joueuses (donc cela ne prend pas en compte les téléchargements via les abonnements).

Et si le dernier jeu en date du studio, Split Fiction, est encore loin d’un tel résultat, il n’a pas du tout à rougir de sa performance. Bien au contraire, puisque en seulement un an de commercialisation, le jeu s’est déjà vendu à 7 millions d’exemplaires. Il est encore tôt pour savoir s’il parviendra à rattraper It Takes Two, mais il en a certainement la capacité grâce à l’excellent bouche-à-oreille dont il bénéficie.