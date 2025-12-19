Fortnite : La Fête Hivernale a commencé avec plein de récompenses gratuites à récupérer pendant les fêtes

Un peu à l’instar d’un calendrier de l’avent, la Fête Hivernale vous permet de récupérer une nouvelle récompense chaque jour, offertes par le lieutenant Frimas. Pour y accéder, repérez le symbole de flocon de neige dans le menu principal du jeu puis ouvrez l’un des cadeaux qui se présenteront à vous de chaque côté de la scène du chalet. La Fête Hivernale se tiendra du 18 décembre jusqu’au 5 janvier à 15h.

Une tonne de récompenses

Au programme, des pioches, des accessoires de dos (Ruban de la fête hivernale ou Pingouinou festif), des pioches (Pioche emballée ou Batte festive), mais aussi des revêtements et autres musiques, sans oublier les deux skins disponibles : Mannequin des glaces dès le 7e cadeau ouvert et Grahamster en tout dernier cadeau (le 14e). Entre ces deux cadeaux imposés, l’ordre sera libre et un nouveau cadeau sera disponible à 15h tous les jours. Vous pourrez aussi découvrir en boutique des variantes pour vos tenues Sabrina Carpenter et Hatsune Miku en tant que Santa ‘Brina et Snow Miku.

Des nouveautés en jeu

L’arrivée de la Fête Hivernale a provoqué des modifications sur la carte, que vous pouvez découvrir ci-dessous enneigée sur tout le nord. Plusieurs lieux-dits ont été touchés par cette averse de neige et le nord de la carte accueille un nouveau lieu-dit, Chalet Chaleureux, où se trouve un véritable ensemble de chalets en bois enneigés et décorés.

Là-bas, vous trouverez aussi le nouveau boss de la mise à jour v39.11 à savoir Soldat d’hiver. Si vous le tuez, vous obtiendrez son Lance-boules de neige (Rare) ainsi que son médaillon vous permettant une meilleure endurance et une course améliorée.

De nouveaux gadgets font aussi leur apparition, comme les grenades à blizzard tandis que deux anomalies de faille supplémentaires arrivent, comme la Bulle hivernale, déjà active et que vous permet de vous cacher pour vous soigner au sein d’une bulle protectrice, tandis que les coffres « Retour aux origines » devraient débarquer prochainement avec des armes des saisons OG.

De nouvelles quêtes sont également disponibles, vous trouverez notre guide pour toutes les réussir. Elles se débloqueront régulièrement jusqu’à la fin de l’événement en quatre phases distinctes. Cette Fête Hivernale verra apparaître de nombreuses collaborations, comme la suite de celle avec Retour vers le Futur et la Dolorean mythique, mais aussi des collaborations avec Bob l’éponge ou encore Harry Potter, dont l’univers décore la Cabine de Noël. Des tenues et des accessoires liés à la licence de Warner Bros seront également en vente sur toute la durée de l’événement avec de la personnalisation au programme, notamment sur le choix de maison.

Travel the Island in style when these items hit the Shop this week! 😎🚗 pic.twitter.com/jBGkfqQ8WH — Fortnite (@Fortnite) December 17, 2025

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien !