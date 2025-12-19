Comment récupérer ses cadeaux pendant la Fête Hivernale ? – Guide Fortnite Chapitre Sept

Où trouver le Chalet de la Fête Hivernale ?

Vous trouverez le Chalet de la Fête Hivernale directement dans le menu principal du jeu. Repérez l’onglet représentant un flocon de neige pour y accéder. Une fois dans le chalet, vous pourrez accéder à vos cadeaux gratuits, un par jour pour un total de 14 cadeaux, et ce jusqu’au 5 janvier.

Comment récupérer les cadeaux ?

Vous pouvez obtenir n’importe quel cadeau dans le désordre, hormis le 7e et le 14e qui sont des skins offerts, respectivement Mannequin des glaces et Grahamster. Cliquez sur un cadeau pour choisir entre le secouer pour tenter de découvrir ce dont il s’agit ou restez appuyé sur la touche demandée pour l’ouvrir et gagner votre récompense. Le chalet se recharge quotidiennement à 15h donc pensez à revenir.

Quels cadeaux sont à récupérer ?

Grâce aux différents leakers (comme @Hypex) et au site Fortnite.gg, on connaît désormais l’emplacement de tous les cadeaux disponibles. Si vous souhaitez garder la surprise, ne regardez la suite de cet article, autrement, vous trouverez ci-dessous la place de chaque cadeau au sein du chalet.

