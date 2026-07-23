Quelques heures avant sa sortie, Avatar Legends repousse sa version Xbox et apporte une mauvaise nouvelle sur Switch

Le studio ne maîtrisait pas tous les éléments

Ça, c’est ce que l’on appelle un report de dernière minute. Avatar Legends: The Fighting Game sort aujourd’hui sur plusieurs plateformes, mais pas sur Xbox Series, même si cela était initialement prévu. Le studio explique avoir rencontré un problème et ne sera pas en mesure de sortir cette version Xbox avant le 3 septembre prochain :

« Pour la communauté Xbox, nous sommes contraints de reporter la sortie. En raison de circonstances imprévues concernant une fonctionnalité liée au backend, le lancement aura désormais lieu d’ici le 3 septembre. Les précommandes existantes restent valides et ne seront pas annulées. »

On parie tout de même que des précommandes seront annulées dans la foulée tant ce report intervient au tout dernier moment. Les autres versions du jeu ne bougent pas, mais la communauté Switch doit elle aussi faire face à une mauvaise nouvelle, bien qu’elle soit d’un autre type. On apprend que seule l’édition standard sortira sur Switch, tandis que deux fonctionnalités seront absentes, à savoir le crossplay et les autres langues en dehors du doublage anglais :

« Pour les joueurs sur Nintendo Switch, le jeu sera disponible uniquement en édition standard. De plus, le cross-play avec d’autres supports ainsi que la localisation dans des langues autres que l’anglais ne seront pas disponibles. Nous avons à cœur de proposer ces fonctionnalités, ainsi que la possibilité de passer à l’édition Deluxe, dans les meilleurs délais, et nous vous tiendrons informés de notre calendrier et de l’avancement du projet. »

Une sortie pour le moins chaotique qui montre que la licence Avatar n’a décidément déjà pas beaucoup de chance, entre cela et la fuite entourant le nouveau film. Vous pouvez néanmoins jouer à Avatar Legends: The Fighting Games sur PC, PS5 et Switch dès aujourd’hui.