Quelques heures avant sa sortie, Avatar Legends repousse sa version Xbox et apporte une mauvaise nouvelle sur Switch

0

Sacrée semaine pour la licence Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, puisque le film présentant la suite des aventures d’Aang sera de sortie sur Paramount+ (à défaut d’une sortie au cinéma) dès le 25 juillet, tandis qu’Avatar Legends ravira les amateurs de bagarre. Sauf si vous comptiez y jouer sur Xbox Series. À la veille de la sortie du jeu, Gameplay Group a annoncé que cette version est finalement repoussée de plusieurs semaines.

Avatar Legends: The Fighting Game // Source : Gameplay Group

Le studio ne maîtrisait pas tous les éléments

Ça, c’est ce que l’on appelle un report de dernière minute. Avatar Legends: The Fighting Game sort aujourd’hui sur plusieurs plateformes, mais pas sur Xbox Series, même si cela était initialement prévu. Le studio explique avoir rencontré un problème et ne sera pas en mesure de sortir cette version Xbox avant le 3 septembre prochain :

« Pour la communauté Xbox, nous sommes contraints de reporter la sortie. En raison de circonstances imprévues concernant une fonctionnalité liée au backend, le lancement aura désormais lieu d’ici le 3 septembre. Les précommandes existantes restent valides et ne seront pas annulées. »

On parie tout de même que des précommandes seront annulées dans la foulée tant ce report intervient au tout dernier moment. Les autres versions du jeu ne bougent pas, mais la communauté Switch doit elle aussi faire face à une mauvaise nouvelle, bien qu’elle soit d’un autre type. On apprend que seule l’édition standard sortira sur Switch, tandis que deux fonctionnalités seront absentes, à savoir le crossplay et les autres langues en dehors du doublage anglais :

« Pour les joueurs sur Nintendo Switch, le jeu sera disponible uniquement en édition standard. De plus, le cross-play avec d’autres supports ainsi que la localisation dans des langues autres que l’anglais ne seront pas disponibles. Nous avons à cœur de proposer ces fonctionnalités, ainsi que la possibilité de passer à l’édition Deluxe, dans les meilleurs délais, et nous vous tiendrons informés de notre calendrier et de l’avancement du projet. »

Une sortie pour le moins chaotique qui montre que la licence Avatar n’a décidément déjà pas beaucoup de chance, entre cela et la fuite entourant le nouveau film. Vous pouvez néanmoins jouer à Avatar Legends: The Fighting Games sur PC, PS5 et Switch dès aujourd’hui.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Avatar Legends: The Fighting Game
Avatar Legends: The Fighting Game
pc ps5 xbox series switch switch 2

Date de sortie : 23/07/2026

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Avatar Legends dévoile son premier Season Pass avec 4 combattants, et vous laisse choisir le cinquième

pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends dévoile son premier Season Pass avec 4 combattants, et vous laisse choisir le cinquième

Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner

pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner

Avatar Legends: The Fighting Game déchaînera les éléments dès le 2 juillet

pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends: The Fighting Game déchaînera les éléments dès le 2 juillet

Toph rejoint le casting d’Avatar Legends: The Fighting Game, le jeu aura bientôt droit à une alpha

pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Toph rejoint le casting d’Avatar Legends: The Fighting Game, le jeu aura bientôt droit à une alpha
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques
Le créateur de Disgaea déclare que Sony ferait tout aussi bien de se débarrasser des consoles, quitte à supprimer les disques
Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker
pc
Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker
La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
pc ios android
La saga de RPG tactique Langrisser s’invite sur mobiles (et sur PC), avec une pointe d’Unicorn Overlord à peine cachée
Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2
switch 2
Les inscriptions pour la bêta de The Duskbloods sont désormais ouvertes sur Switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins
switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins
Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories
pc ps5 xbox series
Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories
Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs
pc ps5 xbox series
Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs
Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue
pc ps5
Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue
Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine
pc ps5 xbox series switch 2
Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine
La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne
La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne
Pour le réalisateur de Forza Horizon 5, le Game Pass est une bonne idée qui n’a pas réuni assez de monde pour être viable
forza horizon 5 xbox gamepass ventes
9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2
ps5 ps4
9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2
Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire
pc ps5 xbox series
Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire
Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue
pc xbox series
Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
Yoko Taro (NieR) n’est lui aussi pas très fan de la décision de Sony concernant l’arrêt de production des jeux sur disque
Yoko Taro (NieR) n’est lui aussi pas très fan de la décision de Sony concernant l’arrêt de production des jeux sur disque
Les dates de la première bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont tombées
pc ps5 xbox series switch 2
Les dates de la première bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont tombées
Pendant que l’on attend un jeu Injustice, DC préfère sortir un jeu de combat avec Batman et compagnie sur mobiles
Pendant que l’on attend un jeu Injustice, DC préfère sortir un jeu de combat avec Batman et compagnie sur mobiles
Pour la cinquième fois, EA prédit avec justesse quelle équipe va gagner la Coupe du Monde grâce à ses jeux de foot
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Pour la cinquième fois, EA prédit avec justesse quelle équipe va gagner la Coupe du Monde grâce à ses jeux de foot
God of War Laufey : Deborah Ann Woll se fiche des nombreuses attaques sur le jeu, et elle a bien raison
ps5
God of War Laufey : Deborah Ann Woll se fiche des nombreuses attaques sur le jeu, et elle a bien raison
Le jeu mobile Bleach: Mirrors High vous permettra de créer et de jouer avec votre propre Shinigami
ios android
Le jeu mobile Bleach: Mirrors High vous permettra de créer et de jouer avec votre propre Shinigami
Le RTS Game of Thrones: War for Westeros prend un peu de retard et ne sortira pas cette année
pc
Le RTS Game of Thrones: War for Westeros prend un peu de retard et ne sortira pas cette année
« Ce n’est certainement pas gravé dans le marbre » : Tous les jeux solo Xbox à venir ne seront pas forcément exclusifs selon Matt Booty
xbox series
« Ce n’est certainement pas gravé dans le marbre » : Tous les jeux solo Xbox à venir ne seront pas forcément exclusifs selon Matt Booty
Le gacha Wuthering Waves va être adapté en anime par un studio d’animation fondé par Kuro Games
Le gacha Wuthering Waves va être adapté en anime par un studio d’animation fondé par Kuro Games