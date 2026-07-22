Xbox se lance dans le retro avec quatre jeux de la première Xbox désormais accessibles sur PC, dont Blinx et Conker

Les jeux de la première Xbox arrivent sur PC

Si vous pouviez déjà jouer à vos jeux de la première Xbox sur votre Xbox Series, ce sera aussi bientôt le cas sur PC. Microsoft dévoile les contours de son nouveau programme de rétrocompatibilité avec quatre jeux Xbox qui sont désormais accessibles sur PC ainsi que sur quelques plateformes portables comme la ROG Xbox Ally, à savoir :

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Ces jeux intègrent également la formule du Xbox Game Pass, et ce pour tous les paliers. Si vous possédez déjà l’un de ces jeux de manière numérique sur l’une de vos consoles Xbox, vous pourrez le télécharger directement sur votre PC avec le bon compte associé, sans payer de surplus. En plus de ce beau geste, Xbox indique qu’il améliore ces jeux via l’ajout du support VSync et plein d’options allant de l’anti-aliasing aux réglages de résolutions. Le constructeur entend même, à terme, ajouter les succès Xbox sur ces jeux d’ici la fin de l’année.

Ce ne sont là que les 4 premiers jeux de ce que l’on espère être une longue liste. Avec un tel programme, on se prend à rêver que des titres comme Lost Odyssey ou Blue Dragon soient enfin accessibles sur PC prochainement de manière légale…