Resident Evil Requiem : Le producteur du jeu voit le bon côté des choses concernant la polémique du DLSS 5

De nombreuses critiques finalement assez flatteuses

Interrogé sur le sujet par Eurogamer, le producteur n’a pas voulu indiquer si des membres de l’équipe de développement ont participé à l’intégration du DLSS 5 dans le jeu pour la présentation de Nvidia. En revanche, Masato Kumazawa a bien lu toutes les critiques autour de cette dernière, qui pointaient du doigt le fait que Grace ne ressemblait plus à son modèle d’origine ici. Et le fait que le public soit mécontent de cela était finalement assez flatteur pour l’équipe en charge du design initial du personnage, selon le producteur :

« Le fait que de nombreux joueurs aient commenté qu’ils aimaient beaucoup le design original de Grace et ne voulaient pas le voir changé était un point positif… Cela signifiait que nous avions réussi le design. Cela montre que Grace s’est rapidement imposée comme une favorite auprès des fans, et que les gens avaient des opinions très tranchées sur son design. »

Les critiques étaient aussi les mêmes pour Leon et les autres personnages passés à la moulinette du DLSS 5. Capcom y réfléchira donc sans doute à deux fois lorsqu’il s’agira d’utiliser une telle technologie, qui peut trahir l’intention première des artistes spécialisés dans les modèles 3D du genre.

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