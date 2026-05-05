GTA 6 : Budget illimité, version PC, attentes « terrifiantes », deal avec PlayStation… Strauss Zelnick (Take-Two) se livre

Un budget qui ne laisse pas le droit à l’erreur

Il va sans dire que les attentes autour de GTA 6 sont démesurées, et Take-Two ne le sait que trop bien. Strauss Zelnick admet même que cela est aussi excitant que « terrifiant », dans la mesure où le jeu devra directement être un succès :

« Je pense que notre objectif est d’offrir aux consommateurs une expérience inédite. Être à la fois en retrait et aux premières loges est extrêmement stimulant et terrifiant, car les attentes sont très élevées. »

Pour ne pas se louper, Rockstar a droit à un sacré budget. Strauss Zelnick ne veut pas encore préciser de combien d’argent il est question ici, même s’il est question de plusieurs centaines de millions de dollars. Ses propos laissent en tout cas penser que le studio a droit à un budget illimité :

« Les coûts de développement n’ont cessé d’augmenter. Et nous avons vraiment pour objectif de proposer le divertissement de la plus haute qualité au monde. Ce qui est coûteux. Et l’influence de l’IA n’y change rien. Nous n’avons pas encore constaté de baisse de ces coûts. Peut-être que cela changera. Peut-être pas. […] Nous avons des équipes créatives exceptionnelles. Non seulement nous les encourageons à poursuivre leurs passions, mais nous insistons pour qu’elles le fassent. Nous mettons à leur disposition des ressources financières et humaines créatives illimitées, et elles visent l’excellence. »

On imagine que le studio ne peut pas non plus dépasser une certaine somme pour viser le seuil de rentabilité, mais on comprend qu’il s’agit sans doute d’un budget plus que colossal. Pour autant, avoir un budget sans fin comme celui-ci ne change pas les plans concernant une version PC au lancement. Zelnick affirme que ce n’est toujours pas prévu, et que le secteur des consoles est favorisé dans un premier temps :

« Rockstar commence toujours par les consoles, car je pense que pour une sortie de ce genre, on est jugé sur notre capacité à satisfaire le noyau dur de notre communauté. Il faut vraiment le satisfaire. Si ce noyau dur n’est pas présent, s’il n’est pas servi en priorité et de manière optimale, on ne touchera pas le reste du public. »

Bloomberg a demandé si cette sortie sur consoles avant d’arriver sur PC était liée au deal marketing avec PlayStation que Take-Two possède, le confirmant au passage. Zelnick répond que ce n’est pas le cas, et que cette sortie sur consoles est juste ce que Rockstar a l’habitude de faire avec ses jeux. Même si le marché PC est devenu nettement plus important aujourd’hui que lors de la précédente décennie, pas question de changer les plans donc.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.