Genshin Impact : La version 2.6 date sa présentation pour ce vendredi 18 mars

Malgré l’arrivée de Yae Miko, la version 2.5 de Genshin Impact n’a pas été la mise à jour la plus captivante et riche en contenu que l’on ait vu passer depuis la sortie du jeu. Mais la version 2.6, qui avait déjà été teasé dans la dernière présentation de miHoYo, reste très attendue, notamment pour la sortie du personnage d’Ayato, mais aussi pour la mise en place d’une nouvelle zone, le Gouffre. On sait désormais quand cette mise à jour sera présentée.

Ayato se prépare

Annonce du programme spécial de la version 2.6 📢 Un programme spécial sur la nouvelle version de #GenshinImpact sera diffusé :

● 18 mars 2022 à 13 h 00 (UTC+1) sur Twitch

>> https://t.co/15HKtWq8mP

● 18 mars 2022 à 17 h 00 (UTC+1) sur YouTube

>> https://t.co/VvGinS7OKp pic.twitter.com/Z1LxhWEEwd — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) March 16, 2022

Sans surprise, c’est donc ce vendredi 18 mars à 13 heures sur Twitch que l’on pourra découvrir la prochaine version du jeu. On peut voir qu’Ayato sera naturellement mis en avant, tout comme sa soeur Ayaka, peut-être dans l’éventualité d’un rerun du personnage, ce qui serait somme toute logique. Reste maintenant à voir qui seront concernés par les autres reruns.

Vous retrouverez évidemment un résumé complet de cette présentation sur notre site une fois le stream terminé, et n’oubliez pas que des codes primogemmes seront distribués dans la foulée, qui ne seront valables que pour quelques heures seulement.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.