EA Sports FC 26 dévoile la quatrième équipe Futties

Quatrième équipe Futties !

Après la troisième équipe, EA Sports FC 26 nous propose la troisième équipe de l’évènement Futties. C’est parti pour la dernière fournée de joueurs et de joueuses que la communauté a adoré et adore encore aujourd’hui. Sans oublier de nouvelles évolutions, des défis créations d’équipe et des compétitions.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Kane (99), Wilson (99), De Bruyne (99), Barcola (99), Lacazette (98), Lavelle (98), Isak (98), Semenyo (98), Yoro (98), Karchaoui (98), Diani (98), Mané (98), Hincapié (97), Koulibaly (97), Douglas Luiz (97), Ona Battle (97), Lloris (96), Moukoko (96) ou encore Dier (96).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.