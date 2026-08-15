EA Sports FC 26 dévoile la quatrième équipe Futties

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EA Sports FC 26 nous propose la quatrième équipe de la promotion Futties. Les cartes sont disponibles dans les packs pendant une semaine.

Ea sports fc 26 futties affiche // Source : EA Sports

Quatrième équipe Futties !

Après la troisième équipe, EA Sports FC 26 nous propose la troisième équipe de l’évènement Futties. C’est parti pour la dernière fournée de joueurs et de joueuses que la communauté a adoré et adore encore aujourd’hui. Sans oublier de nouvelles évolutions, des défis créations d’équipe et des compétitions.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Kane (99), Wilson (99), De Bruyne (99), Barcola (99), Lacazette (98), Lavelle (98), Isak (98), Semenyo (98), Yoro (98), Karchaoui (98), Diani (98), Mané (98), Hincapié (97), Koulibaly (97), Douglas Luiz (97), Ona Battle (97), Lloris (96), Moukoko (96) ou encore Dier (96).

EA Sports FC 26  est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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Jaquette d'EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
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Date de sortie : 26/09/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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