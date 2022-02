Genshin Impact : La mise à jour 2.5 est désormais disponible

La mise à jour 2.4 de Genshin Impact était plutôt massive, notamment grâce à l’arrivée d’une nouvelle à explorer. Après une update aussi conséquente, il fallait s’attendre à ce que la suivante soit un peu plus calme, mais la version 2.5 nous réserve tout de même son lot de nouveautés et d’activités. Et plus besoin d’attendre pour la découvrir, puisqu’elle est désormais en ligne.

Un nouveau boss vous attend

Vous pouvez donc télécharger la version 2.5 de Genshin Impact dès maintenant, et récupérer des primo-gemmes en dédommagement de la maintenance, tout en découvrant deux nouvelles quêtes d’histoires centrées sur Shogun Raiden (qui devient l’un des World Boss du jeu) et Yae Miko. Cette dernière est désormais jouable, et vous pouvez l’invoquer via sa propre bannière, si vous avez un peu de chance.

Un guide complet sur Yae Miko vous attend d’ailleurs sur notre site, histoire de savoir si vous souhaitez vraiment dépenser vos primo-gemmes dans le personnage. N’hésitez pas aussi à consulter notre article récapitulatif complet sur les nouveautés de cette version 2.5.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.