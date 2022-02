Genshin Impact : Ayato prend la pose et fait ses présentations en avance

Petite surprise du côté de Genshin Impact. Alors que l’on s’attend à ce que miHoYo nous révèle le contenu de la version 2.5 à venir dans quelques minutes seulement, le studio a déjà pris les devants pour la version 2.6 en présentant son nouveau personnage, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du frère d’Ayaka, à savoir Ayato.

Ayato est enfin là

Kamisato Ayato ‧ Pilier de vaillance

Chef du Clan Kamisato de la Commission culturelle En tant que chef de la Commission culturelle, Kamisato Ayato est déterminé à maintenir la prospérité et la stabilité de la région.#GenshinImpact pic.twitter.com/r0hslH9NAg — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) February 4, 2022

Généralement, depuis la version 2.0, miHoYo présente les nouveaux personnages avec une mise à jour d’avance, et juste avant que l’update la plus récente ne soit mise en ligne. Le studio prend donc une bonne semaine d’avance histoire d’éviter d’autres leaks en dévoilant enfin le look d’Ayato, qui était très attendu par la communauté.

Le personnage a fait plusieurs fois parler de lui, et on pouvait même l’entendre parler dans un trailer, mais c’est là première fois que l’on voit officiellement à quoi il ressemble. Il s’agira sans nul doute d’un personnage 5 étoiles, probablement disponibles en version 2.6, et il sera bien de type Hydro. Plusieurs rumeurs évoquaient que le personnage possèderaient une claymore, mais c’est visiblement armé d’une épée à une main que le personnage débarquera dans quelques semaines (sauf surprise comme Raiden).

