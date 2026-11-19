Il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent dans GTA VI, mais toutes ne sont pas aussi rentables. Certaines activités permettent de récolter quelques milliers de dollars sans prendre trop de risques, tandis que les plus gros braquages peuvent rapporter des sommes considérables. Bien entendu, les activités et les opportunités se multiplient à mesure que vous progressez dans le scénario (comme ici en début de jeu). Voici les meilleures méthodes pour gagner rapidement de l’argent dans GTA 6.

Voler et revendre des voitures à Moses dans GTA 6

L’une des premières méthodes intéressantes consiste à voler des véhicules pour les revendre. Après avoir rencontré Moses au chapitre 2, vous pourrez lui livrer certaines voitures dérobées dans les rues de Leonida. À ce stade, privilégiez les véhicules qui ne possèdent pas de traceur, car Moses n’accepte pas encore tous les modèles. Une voiture peut généralement rapporter un peu plus de 1 000 $, ce qui reste intéressant pour une opération qui ne demande que quelques minutes.

Il faut toutefois patienter un court moment entre deux ventes. Nous vous conseillons donc d’alterner cette activité avec des missions secondaires ou de l’exploration pour éviter de perdre du temps. À partir du chapitre 3, de nouvelles possibilités de revente se débloquent, notamment pour les véhicules équipés de traceurs.

Attaquer les repaires de gangs

Les repaires de gangs constituent une autre excellente solution pour gagner rapidement de l’argent. Ces lieux renferment généralement des marchandises illégales, des objets de valeur et parfois de l’argent liquide. L’avantage est que vous pouvez récupérer un butin intéressant sans devoir préparer un braquage particulièrement complexe. En revanche, il faudra souvent éliminer ou neutraliser plusieurs criminels avant de pouvoir fouiller les lieux.

Pensez à examiner soigneusement les bâtiments et à récupérer les sacs de marchandises. La drogue, les bijoux et les billets marqués pourront ensuite être revendus auprès des receleurs.

Profiter des événements aléatoires

Durant votre exploration, vous serez régulièrement témoin d’événements imprévus qui peuvent se transformer en excellentes occasions de récupérer du butin. Il est notamment possible de profiter d’un braquage commis par d’autres criminels pour leur voler leur marchandise.

Vous pouvez également tomber sur des transactions entre trafiquants, notamment sur certaines pistes d’aéroport. Autant d’opportunités qui permettent de récupérer de l’argent ou des marchandises sans avoir à organiser vous-même une opération criminelle.

Explorer Leonida et fouiller les caches d’argent

Fouiller le monde ouvert peut également rapporter gros si vous y consacrez un peu de temps. Au-delà des événements aléatoires et des rencontres particulières, le simple fait d’explorer les différents environnements de Leonida constitue une excellente méthode pour accumuler de l’argent.

On atteint ainsi assez rapidement la limite des 20 000 $ en espèces que chaque protagoniste peut transporter. Vous trouverez notamment de nombreux billets dans des coffrets et des caches dissimulées un peu partout, mais aussi des marchandises illégales en fouillant certaines habitations ou de petites plantations de cannabis.

N’hésitez donc pas à vous éloigner des grands axes et à examiner les bâtiments que vous croisez. Certaines découvertes peuvent se révéler particulièrement lucratives.

Déposer son argent sur BuckMe (limite de 20 000 $)

En parlant justement de la limite des 20 000 $ en liquide pour Jason et Lucia, sachez que cet argent peut être partiellement ou entièrement perdu si vous mourez ou que vous êtes arrêté par la police. Pour éviter les mauvaises surprises, nous vous conseillons de déposer régulièrement vos espèces sur votre compte bancaire BuckMe, en utilisant les distributeurs de billets présents dans Leonida.

L’argent conservé sur votre compte est plus sécurisé et peut être utilisé pour la majorité des achats. Il est même indispensable pour certaines dépenses importantes. Prenez donc l’habitude de passer par un distributeur après une grosse rentrée d’argent, particulièrement si vous prévoyez d’autres activités dangereuses.

Braquer des magasins et des bijouteries

Les braquages constituent évidemment l’un des meilleurs moyens de gagner de l’argent dans GTA 6. Dès les premières heures, il est possible de menacer les employés de certains commerces pour récupérer le contenu des caisses. Cependant, les petits établissements rapportent généralement des sommes modestes. Pour obtenir davantage d’argent, il faudra progressivement se tourner vers des cibles plus intéressantes.

À partir du chapitre 3, les bijouteries deviennent particulièrement lucratives. Selon l’établissement et les objets récupérés, un braquage peut rapporter entre 10 000 et 25 000 $, voire davantage selon les circonstances. Nous vous conseillons de préparer soigneusement vos opérations en repérant les accès secondaires, les systèmes de sécurité et les coffres. Une bonne préparation permet de limiter les imprévus et de récupérer un maximum de butin avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Braquer les banques

Il s’agit sans doute de l’une des activités les plus lucratives de GTA 6. Cependant, les braquages de banques comportent des risques importants et nécessitent d’avoir suffisamment progressé dans l’histoire pour disposer de tous les outils nécessaires. Ces opérations demandent davantage de préparation que les braquages de petits commerces, mais permettent de récupérer des sommes considérables. Il faudra donc anticiper les dispositifs de sécurité, prévoir votre équipement et préparer soigneusement votre fuite pour maximiser vos chances de réussite.

Attaquer les fourgons de transport de fonds

Lorsque vous aurez suffisamment progressé dans l’histoire pour vous attaquer aux grandes banques, vous pourrez également braquer des fourgons de transport de fonds. Elles sont reconnaissables grâce au logo de la banque. Deux possibilités s’offrent à vous : suivre le véhicule jusqu’à la banque afin d’attaquer directement l’établissement et de récupérer un butin plus important, ou intercepter le fourgon sur la route pour vous emparer de son chargement.

Attention toutefois à ne pas commettre une erreur importante : attendez d’avoir obtenu l’équipement « Bloqueur d’encre » avant de vous attaquer à ces convois. Sans cet outil, les billets risquent de devenir inutilisables.

Arracher les distributeurs de billets avec un treuil

Plus tard dans l’aventure, il devient également possible d’arracher les distributeurs de billets des murs à l’aide d’un véhicule. Pour cela, vous devez impérativement disposer d’un treuil. Vous pouvez notamment voler une dépanneuse, mais la méthode la plus simple consiste à faire installer un treuil sur votre propre véhicule en vous rendant dans un atelier de tuning.

Une fois sur place, attachez le treuil au distributeur, puis accélérez jusqu’à l’arracher de son emplacement. Éloignez-vous ensuite de quelques mètres pour vous mettre à l’abri. Vous verrez alors plusieurs boîtes noires tomber du distributeur. Il suffit de tirer dessus pour les ouvrir et récupérer l’argent qu’elles contiennent.

Comparer les prix des receleurs pour vendre son butin

C’est probablement l’un des conseils les plus importants pour gagner davantage d’argent. Dans GTA 6, vous pouvez récupérer plusieurs types de marchandises pendant vos activités criminelles : des bijoux, de la drogue et des billets marqués. Contrairement à l’argent liquide classique, ces objets doivent être revendus auprès de receleurs pour être convertis en dollars utilisables.

Cependant, tous les receleurs ne proposent pas les mêmes prix. Certains se montrent plus généreux pour la drogue, tandis que d’autres privilégient les bijoux ou les billets marqués.

Avant de revendre votre butin, nous vous conseillons donc de consulter les icônes vertes des receleurs sur votre carte. En sélectionnant un établissement, vous pourrez connaître une estimation du montant proposé pour chaque catégorie de marchandises.

Prenez toujours le temps de comparer les offres, particulièrement lorsque vous avez accumulé plusieurs sacs de butin. Sachez également que vous n’êtes pas obligé de tout revendre au même receleur. Vous pouvez parfaitement confier vos bijoux à l’un, votre drogue à un autre et vos billets marqués à un troisième, afin d’obtenir le meilleur prix pour chaque marchandise.

Gagner de l’argent grâce à la chasse

La chasse constitue également une source de revenus intéressante, notamment si vous aimez explorer les régions sauvages de Leonida. Une fois cette activité débloquée avec Jason en allant voir son ami, vous pourrez partir à la recherche d’animaux et récupérer de l’argent en fonction de vos prises. C’est aussi une bonne méthode pour gagner de l’argent en remplissant votre collection d’animaux à scanner pour le 100%.

Nous vous conseillons de scanner en priorité les gros animaux, qui sont généralement les plus rentables. Avec un fusil adapté, il est notamment possible de chasser des alligators. Bonne nouvelle : inutile de transporter leur carcasse jusqu’à votre véhicule pour la rapporter. Une simple photo suffit pour que votre contact puisse se charger de la récupération. L’argent de la vente sera ensuite directement versé sur votre compte BuckMe.

Attention toutefois, cette méthode ne fonctionne pas avec les petits animaux et nécessite d’avoir abattu votre cible proprement. Pour vérifier si une carcasse peut être revendue, approchez-vous de l’animal. Si la mention « Inutilisable » apparaît, vous ne pourrez malheureusement pas récupérer d’argent pour cette prise.

Entre les bijouteries, les fourgons de transport de fonds et la chasse aux alligators, Jason et Lucia ne manquent pas de sources de revenus dans GTA 6. Une fois l’histoire principale terminée, un code de triche ajoute même 250 000 $ d’un coup, et l’on vous explique ça dans les codes de triche de GTA 6. Sinon, retrouvez notre guide complet.