Comment débloquer les codes de triche dans GTA 6

Pour activer les codes de triche dans GTA 6, vous aurez besoin de remplir certains objectifs. N’espérez pas débarquer dans Vice City en ayant directement accès à tous ces codes, ce qui ruinerait l’avancée de la quête principale.

Rockstar vous demande donc tout d’abord de finir le scénario de la quête principale de GTA 6 avant de pouvoir avoir accès aux codes de triche. De plus, certains codes demanderont de remplir des objectifs annexes afin d’être valables. Sachez qu’il en existe une soixantaine dans GTA 6.

La liste des codes de triche dans GTA 6

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les codes de triche liés à GTA 6 que nous avons pu trouver au cours de l’aventure. L’article est en cours d’écriture et des codes seront régulièrement ajoutés à la liste jusqu’à ce qu’elle soit complète :

Article mis à jour le 18/11/2026 : Il manque encore quelques combinaisons, qui seront rajoutées prochainement

Codes de joueur

Obtenez 250 000 dollars : HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > HAUT > GAUCHE > BAS > DROITE Comment débloquer : terminez l’histoire.

: HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > HAUT > GAUCHE > BAS > DROITE Ivresse : Comment débloquer : dépensez 2 500 dollars en alcool.

: Augmenter le niveau d’alerte : GAUCHE > BAS > DROITE > BAS > HAUT > BAS > HAUT Comment débloquer :

: GAUCHE > BAS > DROITE > BAS > HAUT > BAS > HAUT Augmenter l’indice de recherche : Comment débloquer : débarrassez-vous 50 fois d’un indice de recherche de 3 étoiles.

: Concentration illimitée : BAS > HAUT > HAUT > BAS > HAUT > BAS > HAUT > BAS > HAUT > DROITE Comment débloquer : terminez l’histoire.

: BAS > HAUT > HAUT > BAS > HAUT > BAS > HAUT > BAS > HAUT > DROITE Pas de dégâts de chute : Comment débloquer : survivre à une chute libre de 12 mètres, 20 fois.

: Parachute : Comment débloquer : effectuez 50 sauts en parachute ou base-jump d’une altitude de 91,5 mètres ou plus.

: Protection pare-balles : BAS > HAUT > GAUCHE > HAUT > HAUT > HAUT > HAUT > HAUT > BAS > BAS Comment débloquer : terminez 10 entraînements.

: BAS > HAUT > GAUCHE > HAUT > HAUT > HAUT > HAUT > HAUT > BAS > BAS Réparer le véhicule : Comment débloquer : atteignez la 1ʳᵉ place dans 10 courses à Gellhorn Raceway, au Thrillbilly Mud Club et au Boone Speedway.

: Nitro illimitée : Comment débloquer : effectuez 50 cascades.

:

Combat

Munitions max : BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > HAUT > BAS > GAUCHE Comment débloquer : remportez 25 médailles de bronze ou mieux aux stands de tir.

: BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > HAUT > BAS > GAUCHE Munitions infinies : BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS > BAS > BAS Comment débloquer : remportez 25 médailles d’argent ou mieux aux stands de tir.

: BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS > BAS > BAS Pas de rechargement : BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS > BAS > HAUT Comment débloquer : remportez 25 médailles d’or ou mieux aux stands de tir.

: BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS > BAS > HAUT Toutes les armes explosives : Comment débloquer : lancez 100 grenades.

: Munitions incendiaires : Comment débloquer : infligez des dégâts de feu à 100 ennemis.

: Bouteilles explosives : Comment débloquer : lancez 100 cocktails Molotov.

: Fusil de chasse explosif : Comment débloquer : infligez des dégâts explosifs à 100 ennemis.

: Hauners H-AT : Comment débloquer : faites exploser 100 véhicules.

: Force d’attaque : BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > BAS > HAUT > BAS Comment débloquer :

: BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > BAS > HAUT > BAS Ballons explosifs : BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > BAS > HAUT > DROITE Comment débloquer :

: BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > BAS > HAUT > DROITE Force de véhicules : BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > GAUCHE > HAUT > BAS Comment débloquer : tuez 25 ennemis avec un véhicule.

: BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > GAUCHE > HAUT > BAS

Générer un véhicule

Ambulance Interstate : Comment débloquer : découvrez l’ambulance Interstate dans le menu Progression.

: Airboat 09 : Comment débloquer : terminer 5 défis de survie.

: Bravado Banshee : Comment débloquer : terminez tous les défis de combats.

: BMX Tuff : Comment débloquer : terminez 5 défis de fitness.

: Maibatsu Boomazoom : GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > GAUCHE Comment débloquer :

: GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > GAUCHE Nagasaki Carbon BS : Comment débloquer : terminez tous les défis d’exploration.

: Vapid Dominator (1965) : Comment débloquer : terminez tous les défis de fitness.

: Progen Emerus : Comment débloquer : terminez tous les défis de véhicules.

: Flamant rose gonflable : Comment débloquer : détruisez 50 flamants de blanche.

: Camion de pompier MTL : GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > DROITE > DROITE > HAUT Comment débloquer :

: GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > DROITE > DROITE > HAUT Taxi Vapid Stanier G2 : Comment débloquer : terminez 5 défis de sport.

: Hauners P-996 Lazer : Comment débloquer : terminez tous les défis.

: Bulldozer HVY : GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > DROITE > DROITE > BAS Comment débloquer :

: GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > DROITE > DROITE > BAS Lapwing Mallard : Comment débloquer : terminez 5 défis de véhicules.

: Golfeur infernale : Comment débloquer : terminez tous les défis de sport.

: Char hauners Rhino : Comment débloquer : terminez tous les défis de survie.

: Maibatsu Sanchez : Comment débloquer : terminez 5 défis de criminalité.

: Nagasaki Sea Sparrow : Comment débloquer : terminez 5 défis d’exploration.

: Speeder 700 GT : Comment débloquer : terminez 5 défis de combat.

: Truffade Thrax : Comment débloquer : terminez tous les défis de shopping.

: Western Zombie Bobber : Comment débloquer : terminez tous les défis de criminalité.

:

Environnement

Faire avancer le temps : BAS > DROITE > HAUT > BAS > DROITE > HAUT > HAUT Comment débloquer :

: BAS > DROITE > HAUT > BAS > DROITE > HAUT > HAUT Mettre le temps en pause : Comment débloquer : trouvez 20 montres de collection.

: Météo évolutive : BAS > DROITE > HAUT > BAS > DROITE > HAUT > DROITE Comment débloquer : révélez l’intégralité de la carte.

: BAS > DROITE > HAUT > BAS > DROITE > HAUT > DROITE

Filtres d’écran

Heure dorée : Comment débloquer : passez 4 heures à tenir la main de votre partenaire.

: Sucre glace : Comment débloquer : scannez tous les débris spatiaux avec WAiNK.

: Stéponé : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS Comment débloquer :

: BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS Jungle néon : Comment débloquer : découvrez les 16 véhicules Girly.

: Autrefois : Comment débloquer : découvrez le Ridgway.

: Cataclysme : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > DROITE Comment débloquer : découvrez la Vamos de Martha dans le menu Progression.

: BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > DROITE Cassette vidéo : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS Comment débloquer :

: BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS Miroir sombre : Comment débloquer : gagnez 500 000 dollars en vendant des véhicules.

: Migraine : Comment débloquer : survivez 6 minutes avec un indice de recherche de 6 étoiles.

: Maison de poupée : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > BAS > DROITE Comment obtenir :

: BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > BAS > DROITE Chewing-gum : Comment obtenir : trouvez les 24 cartes à collectionner des Vice City Flamingos.

: Avance rapide : Comment obtenir : effectuez 50 méditations.

: Fisheye : Comment obtenir : attrapez 100 poissons.

: Gloire fanée : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > GAUCHE > DROITE Comment obtenir : braquez 50 boutiques avec votre partenaire.

: BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > GAUCHE > DROITE Art pixelisé : Comment obtenir : gagnez 250 000 dollars en vendant des objets de collection.

: Enfer : Comment obtenir : volez 10 véhicules de police.

:

Les codes de triche désactivent-ils les trophées et la sauvegarde ?

Autre précision importante : activer un code de triche dans GTA 6 désactive l’obtention des trophées et des succès, ainsi que votre sauvegarde. Vous devrez donc les réactiver à chaque fois que vous relancez une partie, et vous ne pourrez pas débloquer des trophées et des succès si ces codes sont activés, alors gardez ça dans un coin de votre tête avant d’effectuer certaines actions.

Comment activer un code de triche dans GTA 6 ?

Pour activer un code de triche dans GTA 6, vous devez effectuer une manœuvre bien précise sur votre manette, après avoir terminé le jeu. Pour cela, il faut d’abord appuyer sur la flèche du haut de votre manette pour utiliser votre téléphone, puis vous devrez maintenir L1+R1/LB+RB avant d’enregistrer les codes ci-dessous.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.