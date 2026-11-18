Codes de triche GTA 6 : liste complète et comment les débloquer
Les années et les épisodes passent, mais les habitudes restent les mêmes pour celles et ceux qui veulent profiter de GTA sous sa forme la plus débridée. Les codes de triche sont de nouveau au rendez-vous dans GTA 6, vous laissant contourner certaines règles tout en vous amusant sans contrainte. Voici comment débloquer ces codes de triche dans GTA 6, et la liste complète de ces derniers.
Comment débloquer les codes de triche dans GTA 6
Pour activer les codes de triche dans GTA 6, vous aurez besoin de remplir certains objectifs. N’espérez pas débarquer dans Vice City en ayant directement accès à tous ces codes, ce qui ruinerait l’avancée de la quête principale.
Rockstar vous demande donc tout d’abord de finir le scénario de la quête principale de GTA 6 avant de pouvoir avoir accès aux codes de triche. De plus, certains codes demanderont de remplir des objectifs annexes afin d’être valables. Sachez qu’il en existe une soixantaine dans GTA 6.
La liste des codes de triche dans GTA 6
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les codes de triche liés à GTA 6 que nous avons pu trouver au cours de l’aventure. L’article est en cours d’écriture et des codes seront régulièrement ajoutés à la liste jusqu’à ce qu’elle soit complète :
- Article mis à jour le 18/11/2026 : Il manque encore quelques combinaisons, qui seront rajoutées prochainement
Codes de joueur
- Obtenez 250 000 dollars : HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > HAUT > GAUCHE > BAS > DROITE
- Comment débloquer : terminez l’histoire.
- Ivresse :
- Comment débloquer : dépensez 2 500 dollars en alcool.
- Augmenter le niveau d’alerte : GAUCHE > BAS > DROITE > BAS > HAUT > BAS > HAUT
- Comment débloquer :
- Augmenter l’indice de recherche :
- Comment débloquer : débarrassez-vous 50 fois d’un indice de recherche de 3 étoiles.
- Concentration illimitée : BAS > HAUT > HAUT > BAS > HAUT > BAS > HAUT > BAS > HAUT > DROITE
- Comment débloquer : terminez l’histoire.
- Pas de dégâts de chute :
- Comment débloquer : survivre à une chute libre de 12 mètres, 20 fois.
- Parachute :
- Comment débloquer : effectuez 50 sauts en parachute ou base-jump d’une altitude de 91,5 mètres ou plus.
- Protection pare-balles : BAS > HAUT > GAUCHE > HAUT > HAUT > HAUT > HAUT > HAUT > BAS > BAS
- Comment débloquer : terminez 10 entraînements.
- Réparer le véhicule :
- Comment débloquer : atteignez la 1ʳᵉ place dans 10 courses à Gellhorn Raceway, au Thrillbilly Mud Club et au Boone Speedway.
- Nitro illimitée :
- Comment débloquer : effectuez 50 cascades.
Combat
- Munitions max : BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > HAUT > BAS > GAUCHE
- Comment débloquer : remportez 25 médailles de bronze ou mieux aux stands de tir.
- Munitions infinies : BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS > BAS > BAS
- Comment débloquer : remportez 25 médailles d’argent ou mieux aux stands de tir.
- Pas de rechargement : BAS > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS > BAS > HAUT
- Comment débloquer : remportez 25 médailles d’or ou mieux aux stands de tir.
- Toutes les armes explosives :
- Comment débloquer : lancez 100 grenades.
- Munitions incendiaires :
- Comment débloquer : infligez des dégâts de feu à 100 ennemis.
- Bouteilles explosives :
- Comment débloquer : lancez 100 cocktails Molotov.
- Fusil de chasse explosif :
- Comment débloquer : infligez des dégâts explosifs à 100 ennemis.
- Hauners H-AT :
- Comment débloquer : faites exploser 100 véhicules.
- Force d’attaque : BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > BAS > HAUT > BAS
- Comment débloquer :
- Ballons explosifs : BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > BAS > HAUT > DROITE
- Comment débloquer :
- Force de véhicules : BAS > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS > GAUCHE > HAUT > BAS
- Comment débloquer : tuez 25 ennemis avec un véhicule.
Générer un véhicule
- Ambulance Interstate :
- Comment débloquer : découvrez l’ambulance Interstate dans le menu Progression.
- Airboat 09 :
- Comment débloquer : terminer 5 défis de survie.
- Bravado Banshee :
- Comment débloquer : terminez tous les défis de combats.
- BMX Tuff :
- Comment débloquer : terminez 5 défis de fitness.
- Maibatsu Boomazoom : GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > GAUCHE
- Comment débloquer :
- Nagasaki Carbon BS :
- Comment débloquer : terminez tous les défis d’exploration.
- Vapid Dominator (1965) :
- Comment débloquer : terminez tous les défis de fitness.
- Progen Emerus :
- Comment débloquer : terminez tous les défis de véhicules.
- Flamant rose gonflable :
- Comment débloquer : détruisez 50 flamants de blanche.
- Camion de pompier MTL : GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > DROITE > DROITE > HAUT
- Comment débloquer :
- Taxi Vapid Stanier G2 :
- Comment débloquer : terminez 5 défis de sport.
- Hauners P-996 Lazer :
- Comment débloquer : terminez tous les défis.
- Bulldozer HVY : GAUCHE > HAUT > DROITE > BAS > GAUCHE > DROITE > DROITE > BAS
- Comment débloquer :
- Lapwing Mallard :
- Comment débloquer : terminez 5 défis de véhicules.
- Golfeur infernale :
- Comment débloquer : terminez tous les défis de sport.
- Char hauners Rhino :
- Comment débloquer : terminez tous les défis de survie.
- Maibatsu Sanchez :
- Comment débloquer : terminez 5 défis de criminalité.
- Nagasaki Sea Sparrow :
- Comment débloquer : terminez 5 défis d’exploration.
- Speeder 700 GT :
- Comment débloquer : terminez 5 défis de combat.
- Truffade Thrax :
- Comment débloquer : terminez tous les défis de shopping.
- Western Zombie Bobber :
- Comment débloquer : terminez tous les défis de criminalité.
Environnement
- Faire avancer le temps : BAS > DROITE > HAUT > BAS > DROITE > HAUT > HAUT
- Comment débloquer :
- Mettre le temps en pause :
- Comment débloquer : trouvez 20 montres de collection.
- Météo évolutive : BAS > DROITE > HAUT > BAS > DROITE > HAUT > DROITE
- Comment débloquer : révélez l’intégralité de la carte.
Filtres d’écran
- Heure dorée :
- Comment débloquer : passez 4 heures à tenir la main de votre partenaire.
- Sucre glace :
- Comment débloquer : scannez tous les débris spatiaux avec WAiNK.
- Stéponé : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > HAUT > BAS
- Comment débloquer :
- Jungle néon :
- Comment débloquer : découvrez les 16 véhicules Girly.
- Autrefois :
- Comment débloquer : découvrez le Ridgway.
- Cataclysme : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > DROITE
- Comment débloquer : découvrez la Vamos de Martha dans le menu Progression.
- Cassette vidéo : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > DROITE > BAS
- Comment débloquer :
- Miroir sombre :
- Comment débloquer : gagnez 500 000 dollars en vendant des véhicules.
- Migraine :
- Comment débloquer : survivez 6 minutes avec un indice de recherche de 6 étoiles.
- Maison de poupée : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > BAS > DROITE
- Comment obtenir :
- Chewing-gum :
- Comment obtenir : trouvez les 24 cartes à collectionner des Vice City Flamingos.
- Avance rapide :
- Comment obtenir : effectuez 50 méditations.
- Fisheye :
- Comment obtenir : attrapez 100 poissons.
- Gloire fanée : BAS > BAS > HAUT > DROITE > DROITE > HAUT > GAUCHE > GAUCHE > GAUCHE > DROITE
- Comment obtenir : braquez 50 boutiques avec votre partenaire.
- Art pixelisé :
- Comment obtenir : gagnez 250 000 dollars en vendant des objets de collection.
- Enfer :
- Comment obtenir : volez 10 véhicules de police.
Les codes de triche désactivent-ils les trophées et la sauvegarde ?
Autre précision importante : activer un code de triche dans GTA 6 désactive l’obtention des trophées et des succès, ainsi que votre sauvegarde. Vous devrez donc les réactiver à chaque fois que vous relancez une partie, et vous ne pourrez pas débloquer des trophées et des succès si ces codes sont activés, alors gardez ça dans un coin de votre tête avant d’effectuer certaines actions.
Comment activer un code de triche dans GTA 6 ?
Pour activer un code de triche dans GTA 6, vous devez effectuer une manœuvre bien précise sur votre manette, après avoir terminé le jeu. Pour cela, il faut d’abord appuyer sur la flèche du haut de votre manette pour utiliser votre téléphone, puis vous devrez maintenir L1+R1/LB+RB avant d’enregistrer les codes ci-dessous.
N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.